Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir siyasetinde uzun süredir gündemde olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'ye soruldu. Gümrükçü, Tugay'ın siyasi kimliğine vurgu yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüşünü dile getirdi.

"Onun yeri CHP'dir"

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine inanmadığını söyleyen Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes kendi kararını verir. Kararın sonuçlarını da yaşar. Tugay CHP üyesi değil. Birkaç kere çağrı yaptım. Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan biridir, CHP’lidir. Ben AK Parti’ye gideceğini zannetmiyorum. Onun yeri CHP’dir. Biz temas kurmak isteyen herkese açığız”.

“Meclis çoğunluğunun önemini öğreteceğiz”

CHP’de yaşanan istifalarla belediye meclislerinde yaşanan aritmetiği değerlendiren Gümrükçü, “Bu verilen kararda öyle bir nokta oldu ki, belediye meclisinde çoğunluğunu kaybeden arkadaşlarımız oldu. Meclis çoğunluğunun önemini öğrenecekler. Bilmiyorlarsa öğreteceğiz. Bu ayrılık uzun sürerse, İzmir’de bölünmeden İzmir halkı hasar görecek. Bu ayrılık böyle devam ederse, partimizin yararı neyse onu gözeteceğiz, hareket edeceğiz. Bugünden iş birliğini şu kişilerle yaparız diyemeyiz, gelecekte belli olur” diye konuştu.

“Partiden ayrılan arkadaşlar parti ile temas kurması lazım”

Belediye başkanları ve meclis üyeleri ile iletişim problemi yaşandığını söyleyen Gümrükçü, “İletişim problemi yaşadık. Ben problemin tarafı ve sebebi değildim. Bizden destek isterlerse veririz ama halkın yararı kanun önceliklidir. Partiden ayrılan arkadaşlar parti ile temas kurması lazım. CHP üyeliği bizim için önemlidir. En kısa sürede partimizin içinde kalan arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Muhtarlar için iki başkan yardımcılığı açtım, meclis üyeliği için 2, belediye başkanları için 2 başkan yardımcıları var. Partimizin muhtarlara vereceği değeri göstereceğiz” ifadelerini kullandı