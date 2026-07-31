Osman Günden / Son Mühür - Çeşme Belediyesi, ilçe genelinde yenilenen parkları mahalle yaşamını güçlendiren sosyal buluşma noktalarına dönüştürmeye devam ediyor. Hazırlanan "Yenilenen Parklarımızda Şenlik Var" etkinlik serisi kapsamında çocuklar, aileler ve ilçe sakinleri yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek ücretsiz etkinliklerde bir araya gelecek. Geleneksel sokak oyunlarından grup yarışmalarına ve müzik dinletilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programla, parkların yalnızca fiziksel değil sosyal açıdan da aktif kamusal alanlar haline getirilmesi hedefleniyor.

İlk etkinlik Alaçatı’da gerçekleşti

Eski sokak oyunlarını günümüz çocuklarıyla buluşturan etkinlik serisinin ilk durağı Alaçatı oldu. 30 Temmuz Perşembe günü Alaçatı Scott Stanley Forde Parkı'nda düzenlenen Eski Dönem Sokak Oyunları Atölyesi ile çocuklar geçmişten günümüze uzanan geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Program, 3 Ağustos Pazartesi günü İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek Grup Oyunları ve Eğlenceli Yarışmalar ile devam edecek.

Müzik dinletileriyle parklar renklenecek

Etkinlik serisi kapsamında yaz akşamlarında parklar müzikle buluşacak. Çeşme Belediye Orkestrası, 5 Ağustos Çarşamba günü Başkent Sitesi Parkı'nda, 12 Ağustos Çarşamba günü ise Havacılar Sitesi Parkı'nda gerçekleştireceği dinletilerle vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı programa Çeşme Belediyesi tüm ilçe halkını davet etti.

Yenileme çalışmalarının sosyal boyutuna dikkat çeken Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yürütülen projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Parklarımızı daha güvenli, daha yeşil ve daha kullanışlı hale getirirken en büyük hedefimiz bu alanların komşularımızın bir araya geldiği, çocuklarımızın özgürce oynadığı ve mahalle kültürünün yeniden güçlendiği yaşayan mekânlara dönüşmesiydi. Şimdi bu hedefimizi etkinliklerle daha da büyütüyoruz. Çocuklarımızın kahkahalarının yükseldiği, ailelerin birlikte vakit geçirdiği, komşularımızın aynı parkta buluşup sohbet ettiği bir Çeşme hayal ediyoruz. Yaz boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle parklarımızı hep birlikte paylaşacak, birlikte üretecek ve birlikte keyif alacağız. Tüm komşularımızı bu güzel buluşmalara davet ediyorum."