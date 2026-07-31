TFF 3'üncü Lig temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Yıllardır süren transfer yasağı, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü, kadronun dağılma noktasına gelmesi ve FIFA'dan yine puan silme cezası alma riskiyle karşı karşıya olan siyah-beyazlılarda tam bir belirsizlik hakim. Yatırımcı arayışlarından sonuç alamayınca görevi bırakma kararı alan Başkan Sinan Kanlı'nın ardından yönetime talip çıkmaması camiayı ümitsizliğe sürüklerken, ligin başlamasına kısa süre kalmasına rağmen takımın henüz sezon hazırlıklarına başlayamaması tepkileri artırdı.

Görevi bırakacak olan başkan kayyuma gitmeye hazırlanıyor

Holding desteğiyle yönetim oluşturmaya çalışan Altay Çalışma Grubu'nun temasları kulübün geleceği açısından kritik rol oynuyor. Bu görüşmelerden olumsuz bir sonuç çıkması halinde Başkan Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kulübe kayyum atanmasını talep etmesi bekleniyor.

Vahdettin Heyal yeniden talip oldu

Kulüpteki belirsizlik sürerken geçen yaz döneminde kısa süreliğine yatırımcı olarak kulüpte söz sahibi olan Vahdettin Heyal, yönetime tekrar talip olduklarını açıkladı. O dönem Heyal'in desteğiyle göreve gelen eski başkan Yüksel Gürüz, camiada başlatılan imza kampanyası sonucu görevi bırakmak zorunda kalmış ve ardından kulüp üyeliğinden çıkarılmıştı.