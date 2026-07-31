Son Mühür- TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11.si düzenlene 11. Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yapay zekâ destekli dijital asistanı EiBoT – EİB Yapay Zeka Asistanı finale kalarak büyük bir başarı elde etti.

İlk 6 proje arasında

Yüzlerce projenin yer aldığı yarımada EİB, 10 farklı kategoride finale kalan 72 proje arasında yer aldı. Kategoride ilk 6 proje arasına giren EİB, teşekkür sertifikası almaya hak kazandı. Ankara’da düzenlenen ödül törenine EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve ekibinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’da katılım sağladı.

"EiBoT, ihracatçıların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımıza daha hızlı, daha erişilebilir ve daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla dijitalleşmeyi önceliklerimiz arasına aldık. EiBoT'un Verimlilik Proje Ödülleri'nde finale kalması da bu vizyonumuzun önemli bir göstergesidir.

Birliğimizin geliştirdiği EiBoT, ihracatçıların mevzuat, devlet destekleri, hedef pazarlar, üyelik işlemleri, eğitim ve etkinlikler ile ihracat süreçlerine ilişkin sorularına web sitesi ve WhatsApp üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve doğru yanıt veriyor. Yapay zeka destekli dijital asistanımız, ihracatçıların bilgiye erişimini kolaylaştırırken kurumsal verimliliğin artırılmasına ve üye memnuniyetinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Yapay zekâ, e-ihracat, veri analitiği ve dijital dönüşüm başlıklarını tüm eğitim ve gelişim programlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. UR-GE projelerimizde de dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarına öncelik veriyoruz. Üyelerimizin dijital yetkinliklerini artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.

"Dijital dönüşüm yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz"

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ise "EiBoT sayesinde firmalarımız mevzuat, devlet destekleri, hedef pazarlar ve ihracat süreçlerine ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere günün her saatinde hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabiliyor. Web sitemiz ve WhatsApp entegrasyonu sayesinde üyelerimizin bilgiye erişim süresi önemli ölçüde kısalırken, başvuru, bilgilendirme ve takip süreçleri de daha verimli hale geldi.

2025 yılı boyunca EİB Kolay uygulamamız üzerinden 5 bin 250 firmamıza dijital destek sağladık. Evrak otomasyon sistemlerimiz, ERP altyapımız, mobil uygulamalarımız ve yeni nesil dijital hizmetlerimizle üyelerimize tek noktadan hızlı ve kolay erişim sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm sistemlerimizi daha entegre, daha kullanıcı dostu ve veriye dayalı bir yapıya dönüştürerek dijital dönüşüm yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.