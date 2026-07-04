Son Mühür- Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tutukluluğunun birinci yıl dönümü vesilesiyle cezaevinden yazılı bir mesaj yayımladı. 4 Temmuz 2025 gecesi Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşuna getirildiğini hatırlatan Soyer, geride bıraktığı bir yıllık sürecin kendisini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Soyer'in mesajı şu şekilde;

" Değerli Dostlar,4 Temmuz 2025 gecesi Buca Kırıklar F Tipi cezaevindeki koğuşuma getirildim. 1 yıl içinde memlekette çok şey değişti. Bense 1 yıldır 16 m2 kapalı, 40 m2 açık alanda tutsak kaldım. Bedenim içerideydi ama ruhum, zihnim zinde ve özgürdü. Çünkü haklı ve masum olmanın hakikatini, tel örgüler de demir parmaklıklar da hapsedemiyor, bozamıyor. 1 yıl öncesine göre daha fazla enerji doluyum. Tefekküre zaman bularak, geçmişimle daha objektif hesaplaşarak ve gelecek vizyonumu tazeleyerek daha da güçlendim. Dostu düşmandan ayırmakta ustalaştım. 1 yıldır piştim, yandım, oldum. Hayatım boyunca dürüst, namuslu, temiz siyaset yapmanın gururuyla yaşadım. Şimdi artık bunu kanıtlayan, 41 yıl öncesinden başlayarak tüm hayatımı aklayan bir de Masak Raporum var. Bu raporu evlatlarıma bırakacağım. Çünkü bir babanın bırakabileceği en büyük miras temiz bir isimdir herhalde.

Hücremi ve avlumu bir okul gibi gördüm. Çıktığım zaman, inandığım değerler doğrultusunda daha güçlü bir mücadele verebilmek için bir dakikamı boş geçirmedim. Heyecanımı, umutlarımı biriktirip büyüttüm. Biliyorum, az kaldı, kavuşacağız, kaldığımız yerden aşkla yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda “dinlenmeye” değil “dinlemeye” ihtiyacımız olacak. Siyasi iklime bakıp asla enseyi karartmayın. Hep birlikte hayal ettiğimiz o güzel memleketi mutlaka kuracağız. Çünkü toplum da doğadaki gibi Denizler gibi enerji biriktirir ve ortaya çıkartacağı anı bekler. Bilirsiniz tohum bile toprak altında çürüdüğü için yeşerir. Hepinizi çok özledim, sevgiyle, saygıyla, hasretle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın."