İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürerken, Batı Şeria konusu ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dünya kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Batı Şeria konusu hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi provokasyon olduğunu dile getirmişti. Bunun muhalefetin oyunu olduğunu, Likud Partisi ve dini partilerin (koalisyonun ana üyeleri) bu tasarılara oy vermediği dile getirildi. Ayrıca Netanyahu cephesinden, "Likud’un desteği olmadan bu tasarıların ilerlemesi olası değildir." açıklaması geldi. Batı Şeria konusuyla ilgili olarak bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"Endişelenmeyin!"

Batı Şeria hakkında net konuşan Trump, "Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin." ifadelerini kullandı.

Venezuela'ya kara operasyonu!

Venezuela'ya yönelik kara operasyonu hakkında dikkat çeken bir açıklamada da bulunan Trump, "Denizden gelen yasaklı maddeleri bitirdik. Sırada kara var." dedi.