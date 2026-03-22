ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı konusunda sert bir mesaj gönderdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın boğazı 48 saat içinde tamamen açmaması hâlinde, ülkenin enerji santrallerine doğrudan saldıracaklarını duyurdu. Trump, “Eğer İran, 48 saat içinde herhangi bir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, ABD en büyük enerji tesislerinden başlayarak hedef alacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, boğazın tamamen kapalı olmadığını belirterek, “Boğazı kapatmadık, açık” açıklamasını yaptı. Arakçi, bazı ülkelere ait gemilere kısıtlamalar getirildiğini, ancak Japonya gibi ülkelerle güvenli geçiş için temas kurmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.