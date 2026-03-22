Osman Günden / Son Mühür - Orta Doğu'daki İsrail-ABD-İran savaşı son sürat devam ederken bilanço gün geçtikçe artıyor. Küresel kriz son yılların doruk noktasına tırmanmış durumda. Gelen son bilgilere göre savaşta, ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

ABD ve İsrail, Tahran başta olmak üzere birçok İran şehrini, Lübnan'ı ve Beyrut'ta yıkıcı saldırılar yaptı. İran ise son sürat missilemelerini sürdürüyor. Öte yandan, özellikle dün İsrail'e yoğun füze saldırıcı gerçekleştirdi. Demir Kubbe bu saldırılarda delindi ve balistik füzeler, Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat şehirlerini harabeye çevirdi. Son saldırıların ardından Netanyahu itirafta bulundu ve ''çok or bir akşam geçirdik' dedi.

NATO'dan beklenen yardım henüz gelmedi

Tüm bu gelişmelerin ardından 'kısa sürede bu savaşı bitireceğiz, öndeyiz...' gibi açıklamalar yapan Trump ve İsrail cephesinin ön görüleri asılsız kaldı. Trump son günlerdeki açıklamalarda açık açık NATO'dan yardım istedi ancak düşük kapasiteli Fransa ve birkaç ülkenin yardımları dışında NATO bu savaşın dışında kalmış görünüyor. Bu durum NATO ülkelerin iç siyasetinde de tartışma konusu olmuş durumda. Avrupa'nın iç siyasetinde yaşanan bu gelişmeler Hollanda'da adeta vücut buldu.

Savaş ve emperyalist güç destekçisi, kamuoyunda İslam karşıtı görüşlerle sık sık gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı faşist siyasetçi Geert Wilders açık açık kendi başbakanını, kendi görüşünden olan Trump'a şikayet etti.

Rob Jetten: ''Trump mahkum bir suçludur''

3 Şubat 2026’da göreve gelen Hollanda'nın liberal başbakanı Rob Jetten'in Kasım 2024 tarihli vir X paylaşımını gündeme getiren Geert Wilders skandal hareketi ile X platformunda gündem oldu.

Rob Jetten'ın Kasım 2024 tarihli paylaşımı şu şekilde:

“Trump, mahkûm bir suçlu olarak ABD başkanı oluyor. Kürtaj gibi zorlu mücadelelerle kazanılan özgürlükleri elinden almaya çalışan bir kadın düşmanı. Diktatörlerle açıkça flört eden bir adam. Önümüzde kaos, bölünme ve pervasızlık dolu yıllar var.”

''O sizin ve halkın can düşmanı...''

Rob Jetten'ın yazdıklarını aynen yayınlayan Geert Wilders, Jetten'ı halk ve Trump düşmanı ilan etti. Paylaşımında açık açık Jetten'ı hedef gösteren Wilders şunları yazdı:

''Sevgili Başkan Trump, bu, Hollanda'nın yeni Başbakanı Jetten'in, Kasım 2024 seçimlerini kazandıktan sonra sizin hakkınızda yazdıklarıdır:

Lütfen ona güvenmeyin, adam solcu bir liberal politikacı ve halkın düşmanı, sizin can düşmanınız. Şimdi de Viktor Orban 'a saldırıyor ki o, Jetten'in kendisinden bin kat daha iyi bir lider.''

'Vatan haini' yorumları yapıldı

Geert Wilders'ın bu paylaşımı X'te gündem olurken Hollandalı vatandaşlar Geert Wilders'ı 'vatan haini' ilan etti. Kendi başbakanını şikayet eden 'siyonist yanlısı' gibi söylemlerle tepki gösteren Hollanda ve Avrupalı X kullanıcıları, Geert Wilders'ın bu söylemlerini gelecek seçimlerde kendine dış ülkelerden destek sağlaması için yaptığını söyledi.

Geert Wilders, geçmişteki dönemlerde de göçmen ve müslüman karşıtı faşist söylemleriyle gündeme gelmişti.