ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde sonuç alınamaması halinde askeri seçeneklerin devreye gireceğini açıkladı. Trump, Türkiye saati ile 03.00 sonrası için planlanan olası hava saldırılarına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

“Müzakereler sonuç vermezse saldırı kaçınılmaz”

ABD merkezli Fox News’e telefonla bağlanan Trump, İran ile devam eden sürece ilişkin kritik mesajlar verdi. Sunucu Bret Baier ile yaptığı görüşmede Trump, anlaşma sağlanamaması halinde askeri planların devreye alınacağını açık şekilde ifade etti.

Trump, “Eğer anlaşma olmazsa, İran daha önce hiç görmediği ölçekte bir saldırıyla karşılaşacak” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Kritik saat: 03.00 sonrası

ABD Doğu Saati ile 20.00’ye (Türkiye saati ile 03.00) dikkat çeken Trump, bu saat diliminin sürecin kırılma noktası olacağını vurguladı. Ancak diplomasi kapısını tamamen kapatmayan Trump, “Bugün müzakerelerde ilerleme sağlanırsa ve somut bir sonuç çıkarsa planlar değişebilir” dedi.

ABD’den “top İran’da” mesajı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance da daha önce yaptığı açıklamalarda sürecin İran’ın vereceği karara bağlı olduğunu belirtmişti. Macaristan’da Viktor Orban ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Vance, ABD’nin müzakereyi tercih ettiğini ancak gerekli durumlarda daha sert adımlar atabileceğini ifade etti.

Hürmüz ve enerji vurgusu

Vance, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden küresel ekonomiye baskı kurmaya çalıştığını öne sürerek, ABD’nin buna karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Açıklamalarında enerji güvenliğine dikkat çeken Vance, petrol ve gaz akışının kesintisiz sürmesinin küresel istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Diplomasi ve askeri seçenek aynı anda masada

Washington yönetimi, bir yandan diplomatik çözüm arayışını sürdürürken diğer yandan askeri hazırlıklarını da devam ettiriyor. ABD tarafı, İran’dan gelecek yanıtın sürecin seyrini belirleyeceğini belirtirken, uluslararası kamuoyu gözünü kritik saatlere çevirmiş durumda.

Önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamalar ve olası gelişmeler, bölgedeki gerilimin yönünü belirleyecek.