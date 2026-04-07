İran ile ABD arasındaki gerilimde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İran medyası, iki ülke arasında diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının tamamen kapanmadığını duyururken, Pakistan üzerinden yürütülen arabuluculuk girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

İran medyasından çelişkili açıklamalar

İran’a yakınlığıyla bilinen Tehran Times, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti. Açıklamada, “ABD ile diplomatik ve dolaylı görüşme kanalları kapalı değildir” ifadelerine yer verildi.

Ancak aynı kaynak, kısa süre önce yaptığı bir başka paylaşımda tüm iletişim kanallarının kapatıldığını ve mesaj trafiğinin askıya alındığını öne sürmüştü. Bu durum, süreçle ilgili belirsizliği artırdı.

Trump’ın verdiği süre doluyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala gelen açıklamalar, diplomatik temasların tamamen kopmadığını ortaya koydu. Tarafların son ana kadar iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Pakistan devrede: Arabuluculuk sürüyor

Reuters’a konuşan Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktardı. Kaynaklar, iki ülke arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya yönelik temasların halen sürdüğünü ifade etti.

“Önümüzdeki saatler kritik”

Pakistanlı bir yetkili, sürecin oldukça hassas bir noktada olduğunu belirterek, önümüzdeki birkaç saatin belirleyici olacağını dile getirdi. Aynı kaynak, İran’ın mevcut durumda “ince bir dengede ilerlediğini” vurguladı.

Gözler müzakere sürecinde

Diplomatik kanalların tamamen kapanmaması, taraflar arasında hâlâ bir uzlaşı ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor. Uluslararası kamuoyu, özellikle son saatlerde yapılacak açıklamaların ve temasların sürecin seyrini belirlemesini bekliyor.

