ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis’te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının dünya ekonomisi için hayati olduğunu belirterek, bu hattı yoğun şekilde kullanan ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“Çin, Japonya ve Güney Kore bize destek vermeli”

ABD Başkanı, özellikle enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden karşılayan ülkeleri işaret etti. Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin bu konuda ABD’ye daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.

Trump açıklamasında, “Bu ülkeler enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşılıyor. Sadece teşekkür etmeleri değil, aynı zamanda yardım etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’ye destek veren bazı ülkelerin bulunduğunu belirten Trump, bu ülkelerin isimlerini ilerleyen günlerde açıklayabileceklerini dile getirdi.

“İran’ın mayın gemilerini vurduk”

Trump, ABD’nin İran’a ait olduğu belirtilen çok sayıda mayın gemisini hedef aldığını da açıkladı. Ancak Hürmüz Boğazı’na mayın döşenip döşenmediğinin henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti.

Trump, boğazda mayın bulunma ihtimalinin bile bölgedeki deniz taşımacılığı için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade ederek, “Bu ihtimal bile milyarlarca dolarlık gemilere sahip şirketleri endişelendiriyor” dedi.

“Savaş yakında bitebilir”

ABD Başkanı, İran ile yaşanan çatışmanın ne kadar süreceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Trump, savaşın kısa sürede sona erebileceğini düşündüğünü ancak kesin bir zaman veremeyeceğini söyledi.

Trump, “Bir hafta içinde biteceğini sanmıyorum ama yakında sona erecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“İran’ın nükleer silah elde etmesi büyük risk”

Trump, İran’ın nükleer silah elde etmesi halinde bunun ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturacağını savundu. İran’ın böyle bir kapasiteye ulaşması durumunda öncelikle İsrail’i hedef alabileceğini ileri süren Trump, bunun Orta Doğu’daki dengeleri tamamen değiştirebileceğini söyledi.

ABD Başkanı, İran’ın bölgede geniş bir askeri kapasiteye sahip olduğunu ve bazı ülkelere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Körfez ülkelerine yönelik saldırılar şaşkınlık yarattı

Trump ayrıca İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını beklemediklerini dile getirdi. Bu gelişmenin birçok uzman için sürpriz olduğunu belirten Trump, buna rağmen ABD’nin gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini söyledi.

İran krizi “satranç oyununa” benzetildi

ABD Başkanı, İran ile yaşanan gerilimi “büyük bir satranç oyunu” olarak nitelendirdi. Trump, İran’ın bazı hamlelerinin stratejik olduğunu ancak ABD’nin bu hamleleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Trump ayrıca İran’daki liderlik durumuna ilişkin sorulara da değinerek, bazı üst düzey isimlerin öldüğünü ve bu nedenle muhatap konusunda belirsizlik yaşandığını ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakerelerin devam ettiği bir süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi.

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarında 1348 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 17 bini aştığını açıkladı.