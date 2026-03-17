Kalkınma ajanslarına 2026 yılında aktarılacak transfer ödeneklerine ilişkin düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. 17 Mart 2026 tarihli ve 11067 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kalkınma ajanslarına tahsis edilecek kaynakların dağıtımına ve kullanımına dair usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden ayrılan transfer ödeneğinin kalkınma ajanslarına nasıl aktarılacağı ve bu kaynakların hangi alanlarda kullanılacağı belirlendi.

2026 yılı için toplam 2,75 milyar TL kaynak

Kalkınma ajanslarına 2026 yılında kullandırılacak toplam transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon TL olarak belirlendi.

Bu kaynağın yüzde 50’si, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile nüfus verileri göz önüne alınarak kalkınma ajansları arasında dağıtılacak.

Dağıtımda SEGE-2025 (İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması) verileri ile bölgesel nüfus büyüklükleri temel kriter olarak kullanılacak. Böylece bölgesel kalkınma farklarının azaltılması ve ekonomik potansiyeli yüksek projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Bölgelere göre kaynak dağılımı

Resmî Gazete’de yayımlanan ek tabloda Türkiye genelindeki Düzey-2 bölgeleri için ayrılan transfer ödenekleri de yer aldı.

Buna göre bazı bölgeler için belirlenen tutarlar şöyle oldu:

İstanbul (TR10): 29,7 milyon TL

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21): 44,6 milyon TL

İzmir (TR31): 35 milyon TL

Konya, Karaman (TR52): 47,5 milyon TL

Adana, Mersin (TR62): 51,6 milyon TL

Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2): 75,7 milyon TL

Türkiye genelinde toplam 26 farklı bölge için belirlenen payların toplamı 1 milyar 375 milyon TL olarak hesaplandı.

Kaynağın yüzde 30’u proje ve destek programlarına

Kararda transfer ödeneğinin kullanım alanlarına ilişkin ayrıntılar da açıklandı.

Toplam kaynağın yüzde 30’u, kalkınma ajanslarının mali destek programları ile proje finansmanında kullanılmak üzere ayrıldı.

Bu kaynak kapsamında özellikle;

devam eden mali destek programları

fizibilitesi hazırlanmış güdümlü projeler

bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırım projeleri

yenilikçi ve sonuç odaklı programlar

desteklenecek.

Ayrıca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik projeler de bu bütçeden yararlanabilecek.

Performansa göre 550 milyon TL dağıtılacak

Transfer ödeneğinin yüzde 20’si ise kalkınma ajanslarının performansına göre dağıtılacak.

Bu kapsamda ajansların 2025 yılı faaliyet sonuçları değerlendirilerek performans kriterlerine göre kaynak aktarımı yapılacak. Değerlendirme süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bakanlık ayrıca;

ajansların performans değerlendirmesi

ödenek aktarım süreçleri

kaynakların performansa dayalı dağıtımı

pay oranlarının güncellenmesi

konularında yetkili taraf olarak dikkat çekiyor.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları da düzenlendi

Kararda bölgesel girişim sermayesi uygulamalarına ilişkin hükümler de yer aldı.

Bu kapsamda girişimcilik yatırımlarını desteklemek amacıyla kullanılacak kaynakların tahsisi, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Söz konusu uygulamanın özellikle yenilikçi girişimleri desteklemesi ve bölgesel yatırım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.