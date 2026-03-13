ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Fox News Radio’da gazeteci Brian Kilmeade’e konuşan Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, çatışmaların uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirterek bu konuda kendi sezgilerine güvendiğini ifade etti.

Trump, “Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter” dedi.

Hark Adası sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Röportajda Trump’a, ABD’nin İran’ın petrol sevkiyatında kritik rol oynayan Hark Adası ile ilgili bir askeri planı olup olmadığı da soruldu.

Trump, bu soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınarak konunun birçok farklı başlık arasında yer aldığını söyledi.

ABD Başkanı, “Böyle bir soruya cevap veremem. Bu birçok konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim” ifadelerini kullandı.

“Gelecek hafta daha sert vuracağız”

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini savunarak operasyonların devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı, “Önümüzdeki hafta onları daha sert şekilde vuracağız” diyerek İran’a yönelik saldırıların sürebileceği mesajını verdi.

Trump ayrıca İran’da yönetimin geleceğine ilişkin de değerlendirmede bulunarak rejimin zaman içinde değişebileceğini ancak bunun kısa sürede gerçekleşmeyebileceğini ifade etti.

İran’ın askeri altyapısının hedef alındığını savundu

Trump, İran’ın donanması, füze sistemleri, radar altyapısı ve nükleer programına yönelik saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

ABD’nin İran’ın enerji ve altyapı sistemlerine çok daha ağır zarar verebilecek kapasiteye sahip olduğunu iddia eden Trump, buna rağmen bu tür saldırılardan kaçındıklarını öne sürdü.

Trump, “İstesek İran’ın elektrik santrallerini tamamen devre dışı bırakabiliriz ancak bunu yapmıyoruz” dedi.

Mücteba Hamaney’in yaralandığı iddiası

Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in durumu hakkında da dikkat çeken bir iddiada bulundu.

ABD Başkanı, Mücteba Hamaney’in saldırılar sırasında yaralanmış olabileceğini öne sürerek hayatta olduğuna dair bazı bilgiler bulunduğunu ancak durumunun tam olarak net olmadığını söyledi.

“Putin İran’a biraz yardım ediyor olabilir”

Trump, Rusya’nın İran’a destek verip vermediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’a sınırlı ölçüde yardım ediyor olabileceğini düşündüğünü ifade eden Trump, “Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’de İran’a bağlı hücreler olabilir” iddiası

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin zayıfladığını savunarak ABD’ye çok sayıda İranlı giriş yaptığını öne sürdü.

ABD Başkanı, ülkede İran bağlantılı olabilecek “1700’den fazla uyuyan hücre” bulunduğunu iddia etti ancak bu iddiaya ilişkin detay vermedi.