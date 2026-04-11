ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyetinin Pakistan’a ulaştığını ve yarın İran temsilcileriyle görüşmelere başlayacağını açıkladı. Olası bir anlaşmanın temel şartının nükleer silah üretiminin tamamen durdurulması olduğunu vurgulayan Trump, “Tek kriterimiz nükleer silah olmaması. Anlaşmanın büyük bölümünü de bu madde oluşturuyor” dedi. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönündeki iddialara izin vermeyeceklerini belirterek, uluslararası sularda böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılacağını dile getiren Trump, sürecin kolay olmayacağını ancak kısa sürede sonuç alınabileceğini söyledi.

Trump: “Yedek plana ihtiyacımız yok”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını belirterek, sürecin mevcut plan doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Trump, İran’ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine inandığını dile getirirken, tarafların kısa süre içinde bir araya geleceğini ve sürecin nasıl şekilleneceğinin netleşeceğini söyledi. Uzun yıllardır süren müzakere süreçlerine de değinen Trump, kendi yönetimlerinin daha hızlı ve sonuç odaklı hareket ettiğini vurguladı.