Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran müzakere heyetinin başındaki Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalibaf, ABD ile geçmiş müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, “ABD ile deneyimimiz, sözlerini tutmamalarıyla dolu. İran’ın iyi niyetine rağmen müzakereler sürerken saldırılar gerçekleşti ve ağır ihlaller yaşandı. İyi niyetimiz var ancak güvenimiz yok” dedi. İslamabad’da yapılacak görüşmelere ilişkin de konuşan Kalibaf, ABD’nin gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarının tanınması halinde Tahran’ın da uzlaşmaya açık olduğunu ifade etti. Aksi durumda müzakerelerin bir “gösteri” ya da “aldatma” sürecine dönüşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran’ın iyi niyetle müzakere etmesi halinde diyaloğa açık olduklarını, ancak sürecin suistimal edilmesi durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını dile getirmişti.

Geçici ateşkes sağlandı, diplomasi trafiği hızlandı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Trump, İran tarafından sunulan 10 maddelik teklifin müzakereler için temel oluşturduğunu belirtirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de savaşta hedeflerine ulaşıldığını savunarak nihai görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuk ve diplomatik temaslarla taraflar arasındaki iletişimi sürdürmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.