Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 aylık aranın ardından dönüş yapacağı CHP Genel Merkezi bayramda hareketli olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Özgür Özel ve kurmaylarının tahliyesi için güvenlik güçlerine başvuran Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde daha önce 28 Mayıs olarak açıklanan mesaisine 30 Mayıs'ta başlamasına karar verildi.

Kılıçdaroğlu, bayramlaşma adı altında miting benzeri bir gövde gösterisiyle Genel Merkez'deki koltuğuna dönüş yapacak.

CHP'nin bayramlaşma programı da netleşti.

Sevda Erdan Kılıç da var...



İYİ Parti, TİP ve EMEP'in CHP'yle bayamlaşma programında olmadığı ortaya çıktı.

CHP'nin diğer partileri kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç dışında, Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, CHP adına diğer partilere yapılacak ziyaretler için oluşturulan heyette ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir olacak.

Bayramlaşma programı...



CHP'de bayramın 2.günü olan 28 Mayıs Perşembe günkü bayramlaşma programı şöyle...

09.30 AKP

10.00 DSP

10.20 DYP

10.40 DEM Parti

11.30 BBP

11.55 DP

12.10 MHP

12.30 Saadet Partisi

12.50 Anahtar Parti

14.10 DEVA Partisi

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Vatan Partisi

15.15 Yeniden Refah Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 ANAP

16.45 Milli Yol Partisi

17.45 Türkiye İttifakı Partisi

