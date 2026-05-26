Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 aylık aranın ardından dönüş yapacağı CHP Genel Merkezi bayramda hareketli olacak.
Geçtiğimiz hafta sonu Özgür Özel ve kurmaylarının tahliyesi için güvenlik güçlerine başvuran Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde daha önce 28 Mayıs olarak açıklanan mesaisine 30 Mayıs'ta başlamasına karar verildi.
Kılıçdaroğlu, bayramlaşma adı altında miting benzeri bir gövde gösterisiyle Genel Merkez'deki koltuğuna dönüş yapacak.
CHP'nin bayramlaşma programı da netleşti.
Sevda Erdan Kılıç da var...
İYİ Parti, TİP ve EMEP'in CHP'yle bayamlaşma programında olmadığı ortaya çıktı.
CHP'nin diğer partileri kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç dışında, Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, CHP adına diğer partilere yapılacak ziyaretler için oluşturulan heyette ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir olacak.
Bayramlaşma programı...
CHP'de bayramın 2.günü olan 28 Mayıs Perşembe günkü bayramlaşma programı şöyle...
09.30 AKP
10.00 DSP
10.20 DYP
10.40 DEM Parti
11.30 BBP
11.55 DP
12.10 MHP
12.30 Saadet Partisi
12.50 Anahtar Parti
14.10 DEVA Partisi
14.25 Gelecek Partisi
14.50 Vatan Partisi
15.15 Yeniden Refah Partisi
15.45 Zafer Partisi
16.15 ANAP
16.45 Milli Yol Partisi
17.45 Türkiye İttifakı Partisi