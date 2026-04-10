ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan kritik ABD-İran görüşmeleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, müzakerelerden sonuç çıkmaması ihtimaline karşı ABD donanmasının en gelişmiş silahlarla donatıldığını söyledi.

“Gemiler en güçlü silahlarla yüklendi”

ABD basınına verdiği röportajda konuşan Trump, olası bir başarısız senaryoya karşı askeri hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. ABD Başkanı, “Gemileri şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz” ifadelerini kullanarak, askeri kapasitenin en üst seviyeye çıkarıldığını belirtti.

Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda bu güçlerin kullanılabileceğini de açık şekilde dile getirdi.

Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede

ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmelerin sonucuna ilişkin konuşan Trump, sürecin kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti. “Yaklaşık 24 saat içinde sonucu öğreneceğiz” diyen Trump, müzakerelerin kritik bir eşikte olduğunu vurguladı.

Görüşmelere ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katılması bekleniyor.

“Anlaşma olmazsa kullanırız” mesajı

Trump, askeri hazırlıklara ilişkin sözlerini daha da sertleştirerek, “Eğer anlaşmaya varamazsak, bu silahları kullanacağız ve bunu oldukça etkili şekilde yapacağız” dedi. Açıklama, Washington’un diplomasi ile askeri seçenekleri eş zamanlı yürüttüğünü ortaya koydu.

Heyetlere güven mesajı

ABD Başkanı, İslamabad’da bir araya gelecek heyetlerin deneyimine dikkat çekerek, müzakere sürecinde karşı tarafın doğruluğunun da test edileceğini belirtti. Trump, görüşmelerde yer alacak isimlerin bu tür süreçlerde tecrübeli olduğunu ifade etti.

İç politikaya da mesaj verdi

Trump, röportajında sadece dış politika değil, ABD iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. New York’un güvenlik sorunlarına dikkat çeken Trump, Zohran Mamdani’ye çağrıda bulunarak şehirde suç oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Vergilerin azaltılması ve özellikle Manhattan bölgesinin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi gerektiğini savunan Trump, federal destekle güvenliğin sağlanması çağrısı yaptı.

Diplomasi ve güç dengesi aynı anda

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İran ile yürütülen müzakere sürecinde diplomatik kanalların yanı sıra askeri seçenekleri de güçlü bir şekilde masada tuttuğunu gösteriyor. İslamabad’daki görüşmelerin sonucu, bölgesel dengeler açısından belirleyici olacak.

