Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmasa gelmezdim'' dediği iki günlük NATO zirvesinde, iki ülke arasındaki CAATSA yaptırımları, parası ödendiği halde verilmeyen F-35 uçakları ve KAAN uçaklarında kullanılacak F-110 motorları konuları masadaki en önemli detaylar olarak dikkati çekiyordu.

İsrail ve Yunanistan'ın muhalefetine rağmen CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı mesajını veren Trump, F-35 uçakları ve F-110 motorları konusunda da açık kapı bırakmıştı.

S-400'ler ne olacak?



Başkan Trump'ın Türkiye'ye yönelik umut verici mesajları, krizin bir parçası olan S-400'ler ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi.

İktidara yakın kalemlerden Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında S-400'ler hakkında dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

"S400’ler ne oldu sorusunun peşine düşmedim değil. Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor'' hatırlatmasında bulunan Selvi,

''Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var. En iyisi resmî açıklamayı beklemek." sözleriyle sıcak gelişmeyi duyurdu.

S-400'lerden para kazanacak...



Selvi, “Türkiye S400’leri elinden çıkararak sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmayacak. Aynı zamanda S400’leri satarak para kazanacak.” ifadesini kullandı.

CNN Türk'ün ABD Temsilcisi Yunus Paksoy ise Trump'ın Kongreye konuyla ilgili yazacağı mektuba dikkat çekti.

CAATSA yaptırımları için Kongre onayına ihtiyaç duyulmadığına dikkat çeken Paksoy, Trump Kongre üyelerine göndereceği mektupta S-400'lerin çalışamaz durumda olduğu ve Rusya ile bundan sonra benzer ilişkiler geliştirilmeyeceğine yönelik taahhüt verildiği bilgisinin yer alacağını savundu.

ABD ve İran arasındaki sıcak çatışmaların bir parçası haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın İran'ın balistik füzelerine karşı alternatif savunma arayışına girdiği belirtiliyor.

