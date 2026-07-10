Son Mühür- Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi’ni ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

NATO Zirvesi’nde elde edilen diplomatik ve stratejeki kazanımlara değinen Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Milli güvenlik partiler üstü bir meseledir"

"Milli güvenlik politikaları, günlük siyasetin ve ideolojik kamplaşmaların ötesinde, partiler üstü bir devlet meselesidir. O nedenle ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde elde edilen diplomatik ve stratejik kazanımlar, aziz milletimizin ve 85 milyon vatandaşımızın ortak gururudur. Bu çerçevede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur.

Yeniden şekillenen küresel güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye, bölgesel ve küresel istikrarın teminatı olarak, İttifak’ın karar süreçlerinde söz sahibi olan, yön veren ve oyun kuran merkezî bir aktör konumunda olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini uluslararası her platformda tavizsiz bir kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz"