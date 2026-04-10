İsrail ile İspanya arasında diplomatik gerilim tırmanıyor. Binyamin Netanyahu, Madrid yönetiminin İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerinin ardından dikkat çeken bir karar aldı. Netanyahu, Gazze’de ateşkesin denetlenmesi amacıyla kurulan merkezde görev yapan İspanyol yetkililerin görevden çıkarıldığını açıkladı.

“İspanya, İsrail’e karşı durmayı tercih etti”

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan görüntülü açıklamada Netanyahu, İspanya’nın son dönemdeki tutumuna sert tepki gösterdi. Netanyahu, “İsrail kendisine yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacak. İspanya ordumuzu hedef aldı” ifadelerini kullanarak, bu nedenle İspanyol yetkililerin merkezden çıkarılması talimatını verdiğini duyurdu.

Ayrıca Netanyahu, “Hiçbir ülkenin bize karşı diplomatik bir savaş başlatmasına ve bunun bedelini ödememesine izin vermeyiz” sözleriyle mesajını netleştirdi.

Gazze’deki kritik merkezde görev yapıyorlardı

Karara konu olan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrasında kurulmuştu. Merkez, sahadaki ateşkesin uygulanmasını izlemek ve taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

İspanyol yetkililer de bu yapı içinde görev alarak sürecin uluslararası denetim ayağında yer alıyordu.

İspanya’nın eleştirileri gerilimi tırmandırdı

Söz konusu gelişme, İspanya’nın İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştirilerde bulunduğu bir dönemde yaşandı. Madrid yönetimi, özellikle Gazze’deki yoğun hava saldırılarının yanı sıra İran ve Lübnan’a yönelik operasyonlara karşı açık bir tutum sergilemişti.

İspanya hükümeti, siviller üzerindeki etkiler ve bölgesel gerilimin artması nedeniyle İsrail’i uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırmıştı.

Uluslararası denetim mekanizması tartışma konusu

Gazze’de ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan merkezin, aynı zamanda gelecekte kurulması planlanan uluslararası barış gücü için de zemin hazırlaması bekleniyor. Bu nedenle merkezdeki uluslararası temsilin yapısı ve işleyişi, diplomatik dengeler açısından kritik önem taşıyor.

Netanyahu’nun aldığı kararın, yalnızca İsrail-İspanya ilişkilerini değil, bölgedeki çok taraflı diplomatik süreci de etkilemesi bekleniyor.