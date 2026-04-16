ABD Başkanı Donald Trump tarafından dikkat çeken bir gelişme duyuruldu. Trump tarafından, İsrail ile Lübnan'ın arasında 10 gün sürecek geçici bir ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Bu geceden itibaren geçerli olacak!

Trump, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ateşkesin Türkiye saatiyle gece yarısında yürürlüğe girmesi beklenirken, bölgedeki artan gerilimin azaltılması ve diplomatik sürece alan açılmasının hedeflendiği belirtildi.

“Kalıcı barış için bir fırsat!”

10 günlük ateşkesin kalıcı bir çözüm için başlangıç olarak değerlendirildiği ABD yönetimi tarafından ifade edildi.

Trump tarafından yapılan açıklamada daha önce farklı bölgelerde yürütülen süreçlere de değinildi. Bu anlaşmanın küresel ölçekte barış çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray’da tarihi zirve planlanıyor!

Trump ayrıca dikkat çeken bir fikrini de açıkladı. Trump, Beyaz Saray’da İsrail ve Lübnan liderlerini bir araya getirmeyi planladığını duyurdu.