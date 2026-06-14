Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün İran ile çok önemli bir anlaşma imzalamayı planladıklarını duyurdu. Trump, bugün imzalanması planlanan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’nın da açılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile yapılan anlaşmasının nükleer silaha giden yol için ‘sorunsuz’ olduğunu değerlendirdi. Şimdiki anlaşmanın ise ‘nükleer silahlara karşı bir duvar’ niteliğinde olacağını savunan Trump, İran’ın da artık nükleer silaha sahip olmak istemediğini ileri sürdü.

“Hürmüz Boğazı herkese açık olacak”

Anlaşmanın bugün imzalanmasının planlandığını duyuran Trump, “İmzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak. ABD'nin İran ile ilişkisi önceki yönetimlerden ‘çok daha farklı ve daha iyi’. İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir ‘el değiştirme’ olmayacak” dedi.

“İran ile uzun yıllar birlikte çalışmayı bekliyoruz”

İran’daki zenginleştirilen uranyumun uygun bir zamanda ve her şey sakinleştiğinde iki ülke arasından birinde imha edileceğini de belirten Trump, “İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umuyorum. Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var” diye konuştu.