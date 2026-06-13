Son Mühür- Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanlarından olan Bora Özkent, ABD hükümetinin Anthropic'e yönelik yasaklama kararını,

''Dün gece ilginç ve epey de ürkütücü bir şey oldu'' sözleriyle değerlendirdi.

''ABD devleti, Anthropic’in en gelişmiş yapay zekâlarına (Fable 5, Mythos 5) yabancıların erişimini tamamen kestirdi'' hatırlatmasında bulunan Özkent,

''O kadar ileri gitti ki devlet, Anthropic’in yabancı uyruklu çalışanlarına bile kapattı sistemi. Doğal olarak bizlerin de erişimi kesildi.

ABD, çipten sonra modellere erişimi de stratejik varlık olarak görmeye başladı anlayacağınız.

Üst düzey yapay zeka, savunma sanayinin çalıştığı kurallara göre yönetilecek gibi görünüyor.



Peki bu bizi nereye götürür?



"Herkes aynı modele erişir" dönemi yavaş yavaş kapanıyor.

Bundan sonra hangi ülkenin vatandaşısın, hangi modele erişebilirsin sorusu giderek daha önemli hale gelecek'' mesajı verdi.



''Peki yapay zeka şirketlerinin değerlemeleri bundan nasıl etkilenir?'' diye soran Bora Özkent,

''Tahmin etmesi zor. Ama yapay zekada globalleşme terse dönüyor gibi'' değerlendirmesiyle yaşanan süreçtem tedirgin olduğunu vurguladı.

Süreçte neler yaşandı?

ABD Ticaret Bakanlığı (Commerce Department), ulusal güvenlik gerekçesiyle export control (ihracat kontrolü) direktifi yayınladı.

Söz konusu karara göre Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanları dahil bu modellere erişimi imkansız hale geliyordu.

Anthropic, bu ayrımı teknik olarak yapmanın imkânsız olduğunu belirterek tüm kullanıcılara erişimi kapattı.



ABD devletiyle ikinci kriz...



Anthropic şirketiyle ABD hükümeti geçtiğimiz Şubat ayında bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Pentagon, Anthropic’ten “any lawful use” (her yasal kullanım) şeklinde sınırsız erişim istedi. Anthropic ise iki kritik konuda kırmızı çizgi çekerek karara itiraz etti.

Pentagon bunu “ulusal güvenliği riske atmak” olarak gördü ve sert karşılık verdi.

Başkan Trump, tüm federal kurumlara Anthropic teknolojilerini hemen durdurma talimatı verdi.

Pentagon ile çalışan tüm yüklenicilere Anthropic ile iş yapma yasağı getirilmişti.