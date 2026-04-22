Trendyol Süper Lig’de Cumartesi günü Antalyaspor’u Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlayacak olan Göztepe kaderin cilvesi olsa gerek geçen sezonun neredeyse kopyasını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip son iki sezondur Avrupa kupalarına gitme hayaliyle yola çıkıyor ancak her seferinde ligin son düzlüğünde ritmini kaybediyor.

2024-2025 sezonunda da tablo pek farklı değildi bitime dört hafta kala istenen o patlama bir türlü gelmedi. İstatistikler ise durumun vahametini kanıtlar nitelikte. Geçen yılın ikinci yarısında 3 galibiyet 5 yenilgi ve 6 beraberlik alan Göz-Göz bu sezon 18 takımlı ligde yine 3 galibiyette kaldı yanına 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik ekledi.

Puanlar benzer, sorun aynı

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini 15 puanla kapatıp Avrupa biletini kaçıran İzmir ekibi bu sezon şu ana kadar 16 puan toplayabildi. Puan tablosunda bir basamak yukarı çıksalar da Avrupa potasının dışına itilmekten kurtulamadılar. İlginçtir ki Göztepe 2026 yılına girdiğimizden beri henüz üst üste iki maç kazanma başarısı gösteremedi.

Galibiyet serisi yakalayamamak takımın üzerindeki baskıyı da artırıyor haliyle. En son Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçtikten sonra taraftar umutlanmıştı ama o galibiyetin devamı gelmedi.

İç sahada 3 puan orucu

Gürsel Aksel Stadı’nda ise aylardır süren bir 3 puan orucu var desek yeridir. Taraftarının önünde en son 31 Ocak’ta Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenebilen Göztepe o günden beri evinde galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlar hep beraberlikle sonuçlanırken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’a karşı alınan 3-1’lik mağlubiyet moralleri iyice bozdu.

