Göztepe, Trendyol Süper Lig’e Avrupa hedefiyle girerken sezonun ilk bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. İlerleyen haftalarda dördüncü sıraya kadar yükselerek Avrupa kupaları için iddialı konuma gelen sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda ise düşüşe geçti. Avrupa hattının dışına çıkan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu periyotta 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 30 puanın sadece 9’unu toplayarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Taraftarını kendi evinde güldüremedi

Göztepe, son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken bu süreçte iç sahada da taraftarına galibiyet yaşatamadı. İzmir temsilcisi; Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile sahasında berabere kalırken, tek iç saha yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.

Deplasmanda da benzer bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında elde etti. Avrupa hattındaki doğrudan rakipleri Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’e mağlup olan Göztepe, Konyaspor ve Kocaelispor deplasmanlarından ise birer puanla döndü.

Hedefte Avrupa var

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, iki sezondur hedef olarak belirlediği Avrupa kupalarına katılım iddiasını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı ilk dört sıradaki takımlardan birinin kazanması halinde ligi 5. sırada bitiren ekip de Avrupa bileti alacak.

Bu senaryoda 5. sırada yer alan RAMS Başakşehir 48 puana sahipken, aynı puandaki Göztepe averajla 6. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, rakibinin puan kaybını beklerken kendi maçlarında en az kayıpla ilerleyerek 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor.