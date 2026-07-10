İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, bahçede maddi hasar oluştu.

Atık depolama alanında alevler etkisini gösterdi!

Yangının, Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçe kısmında meydana geldiği öğrenildi. Atık malzemelerin depolanmasının gerçekleştirildiği alanda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede çevrede etkisini gösterdi. Fabrika çalışanları, alevlerin yayılmasının önüne geçmek için durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İtfaiye ekiplerinden kısa sürede müdahale!

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına almayı başardı.

Bahçede maddi hasar!

Yangının ardından fabrikanın açık depolama alanında yer alan bazı atık malzemelerin zarar gördüğü ortaya çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edilirken, yangın sebebiyle bahçe bölümünde maddi hasar oluştu.

