İzmir Torbalı ilçesinde 29 Haziran'da bir oto galerinin kurşunlanması üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlçe genelinde güvenlik önlemlerini artıran emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çok yönlü bir çalışma yürüttü.

Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandılar

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin gizlendiği adresleri tek tek tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 21 yaşındaki V.K. ve 17 yaşındaki Ö.Y.A. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve ifade sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.