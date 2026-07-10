Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınav heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci ve aileleri için sonuçların yayımlanması yepyeni bir dönemi beraberinde getirdi. Açıklanan puan cetvelinde, optik okuma aşamasında veya sınav sorularında bir hata payı gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı dijital altyapısını kullanarak haklarını arayabiliyor. Fiziki dilekçelerin kabul edilmediği bu kritik değerlendirme sürecinde, belirlenen yasal süreyi kaçırmamak ve yönergeleri eksiksiz takip etmek büyük önem taşıyor.

BAŞVURULAR YALNIZCA DİJİTAL ORTAMDAN KABUL EDİLİYOR

Bakanlığın yayımladığı sınav uygulama esasları doğrultusunda, adayların puanlara, sorulara veya cevap anahtarlarına yönelik itirazlarını resmi kurumlara iletebilmeleri için yalnızca beş takvim günü bulunuyor. Geleneksel yöntemlerle okul müdürlüklerine elden dilekçe verme dönemi geçmişte kalırken, günümüzde tüm işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen resmi portal üzerinden ilerliyor. Velilerin süreci doğrudan eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden tamamen dijital ortamda tamamlaması şart koşuluyor.

SİSTEME GİRİŞ VE HARÇ YATIRMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

İşlemlerin eksiksiz tamamlanabilmesi için öncelikle öğrencilerin kimlik ve seri numaralarıyla panele erişim sağlaması isteniyor. Yabancı uyruklu öğrenciler ise sisteme giriş yaparken seri numarası yerine baba adını kullanıyor. Panelin açılmasının ardından, yayımlanan kılavuzda belirtilen itiraz inceleme bedelinin ödenmesi gerekiyor. Adayların Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank şubeleri ile ATM noktalarından kurumsal tahsilat programı aracılığıyla öğrenci kimlik numarası üzerine ödemeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Ücret onayı sisteme yansıdıktan sonra elektronik başvuru formunda 2026 LGS seçeneği işaretlenerek gerekçeler net bir biçimde yazılıyor ve varsa kanıt niteliğindeki belgeler sisteme doğrudan yükleniyor.

HAFTA SONU AYRINTISINA VE PUAN DÜŞME RİSKİNE DİKKAT

Bakanlık tarafından tanınan beş takvim günlük süre hafta sonlarını da içerdiği için, velilerin cumartesi ve pazar günlerini hesaba katarak erken hareket etmesi gerekiyor. İtiraz aşamasında adayların en çok çekindiği konuların başında gelen puan düşme ihtimali ise teorik olarak ortadan kalkmış değil. Optik formların yeniden detaylıca taranması esnasında, ilk okumada adayın lehine oluşmuş bir kaydırma hatası tespit edilirse gerçek durum ortaya çıkıyor ve puan gerileyebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin sadece şans denemek amacıyla değil, somut bir hata şüphesi durumunda sistemi kullanmaları öneriliyor.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NASIL BİLDİRİLİYOR?

İnceleme sürecinin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine doğrudan kısa mesaj veya e-posta gönderilmiyor. Adayların başvuru raporlarını itiraz platformundaki cevap menüsü üzerinden düzenli aralıklarla bizzat kontrol etmesi bekleniyor. Öte yandan sisteme giriş yaparken kimlik ve seri numarası eşleşmeme hatası alanların nüfus müdürlükleri ile iletişime geçmesi, ekranda başvuru yapılacak sınav bulunamadığı uyarısını görenlerin ise beş günlük yasal sürenin dolduğunu veya gerekli koşulları sağlamadıklarını bilmesi gerekiyor.