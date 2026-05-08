Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Gelişim Ligleri’nde final heyecanı, son yılların gelenekselleşen adresi olan Altınordu Futbol Akademisi’nin kalbi Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Genç yeteneklerin vitrine çıktığı bu prestijli organizasyonda, tesislerin modern yapısı ve futbol iklimi şampiyonluk mücadelelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Geride bıraktığımız haftalarda büyük bir çekişmeye sahne olan U14 ve U15 Gelişim Ligleri'nde mutlu sona ulaşan taraf, rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekibin genç kanaryaları, sergiledikleri üstün performansla her iki yaş kategorisinde de kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Gözler Gelişim Ligi'nde

Şimdi ise gözler, haftanın en kritik randevusu olan U16 Gelişim Ligi finallerine çevrildi. Yarınların yıldız adaylarının sahne alacağı bu kategoride de şampiyonluk kupası, yine Torbalı'nın ev sahipliğinde sahibini bulacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu elit turnuva, sadece bir kupa mücadelesi değil, aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine ışık tutan bir yetenek taraması niteliği taşıyor.

Hafta boyunca sürecek olan müsabakaların ardından, U16 kategorisinin en büyüğü belirlenecek ve kırmızı-lacivertli kulübün örnek tesislerinde bir kez daha kupa coşkusu yaşanacak.