İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçelerde de belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sürüyor. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Sokak sokak, mahalle mahalle... Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı.

Torbalı genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken; Yedi Eylül Mahallesi'nde asfalt çalışması, Muratbey Mahallesi'nde altyapı çalışması, İnönü Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, iş görüşmeleri, Yemişlik Mahallesi'nde asfalt çalışması, Bahçelievler Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, dil ve konuşma terapisi, Hıdırellez şenliği, ilçe genelinde mobil atık dezenfekte çalışması, Muratbey Mahallesi'nde park düzenlemesi, Çiğli Belediyesi işbirliği ile curcuna orman ülkesi çocuk tiyatrosu, Ayrancılar Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, ilçe genelinde yeşil alan bakım çalışması, Pancar Mahallesi'nde asfalt çalışması, haşere ilaçlama çalışması, Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması, Muratbey Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi.