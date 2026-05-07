İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Altyapıya verdiği önem ve modern tesis yatırımlarıyla Türk futbolunda dikkat çeken Altınordu, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri finallerine bir kez daha ev sahipliği yapıyor.

Gelişim liglerinin merkezi yine Torbalı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Gelişim Ligleri finalleri, son yıllarda olduğu gibi bu sezon da Altınordu’nun Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi tesislerinde düzenleniyor.

U14 ve U15’te şampiyon Fenerbahçe!

Finaller çerçevesinde farklı yaş kategorilerinde Türkiye’nin önemli kulüpleri kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, hem U14 hem de U15 kategorilerinde şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Gözler U16 finalinde!

Gelişim Ligleri organizasyonunda bu kez ise gözler U16 kategorisinde oynanacak final müsabakalarına çevrilmiş durumda. Genç yetenekler, kupayı kazanmak için Torbalı’da ter dökecek.

U16 Gelişim Ligi şampiyonunun bu hafta oynanacak final karşılaşmalarıyla kesinleşmesi bekleniyor.

