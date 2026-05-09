İzmir’de gerçekleşen feci kaza yürekleri ağza getirdi. İzmir’in Torbalı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada otomobil feci şekilde takla attı. En azından korkulan olmasın derken o acı haber de maalesef geldi. O trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat gece 1 sıralarında meydana geldi. Adres ise Torbalı Sağlık Kavşağı idi. Öğrenilen bilgilere göre 35 HB 2026 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu virajı alamadı. O hamle aracın takla atmasına sebebiyet verdi.

1 ölü 1 yaralı

Çevredeki duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Emincan Mısırlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan E. K. (23) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilyurt Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze töreni tarihi belli oldu!

Acı haberin ardından 24 yaşındaki Emincan Mısırlı’nın cenaze töreni tarihi belli oldu. Genç çocuğun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Torbalı Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.