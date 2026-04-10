Son Mühür- Torbalı’nın Gazi Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmesi düşünülen kağıt fabrikasına yönelik toplumsal muhalefet, her geçen gün genişleyerek devam ediyor. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve ilçedeki oda başkanlarının öncülüğünde başlatılan "Ortak Deklarasyon" süreci, yerel demokrasinin temel taşı olan muhtarların da desteğiyle sarsılmaz bir güce ulaştı. İlçedeki 60 mahalle muhtarı, temsil ettikleri vatandaşların tam desteğini arkalarına alarak Torbalı Belediyesi’nde bir araya geldi ve fabrikanın bölgeye vereceği zararlara karşı tek yürek olduklarını ilan etti.

Bilirkişi raporu tehlikenin boyutunu ortaya koydu

Projenin durdurulması için devam eden hukuki süreçte, aralarında 4 profesörün de bulunduğu 7 kişilik uzman bilirkişi heyeti, hazırladıkları teknik raporu mahkemeye sundu. Heyetin olumsuz görüş bildirdiği rapor, fabrikanın kurulması durumunda bölgedeki ekolojik dengenin nasıl sarsılacağını bilimsel verilerle kanıtlıyor. Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda, Torbalı’nın geleceğini tehdit eden bu projeye karşı yürütülen hukuki ve toplumsal mücadelenin önümüzdeki günlerde daha da ivme kazanması bekleniyor.

Su kaynakları ve tarımsal gelecek büyük tehdit altında

Yayımlanan deklarasyonun en dikkat çekici noktalarından birini, fabrikanın devasa su tüketimi oluşturuyor. Günlük yaklaşık 3 bin ton su harcayacağı öngörülen tesisin, tek başına 20 bin kişinin su ihtiyacına eş değer bir tüketim gerçekleştireceği vurgulanıyor. Bilirkişi raporuna göre, bu aşırı su kullanımı Torbalı’nın 50 yıllık içme suyu rezervlerini kurutma ve yeraltı su kaynaklarını bitirme riski taşıyor. Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının %70’ini tek başına karşılayan Torbalı Ovası’nın tarımsal verimliliği, bu fabrikanın yaratacağı çevresel riskler nedeniyle ulusal bir gıda güvenliği meselesi haline gelmiş durumda.

Başkan Övünç Demir: "Bu mücadele siyaset üstüdür"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 60 muhtarın deklarasyona imza atarak direnişe omuz vermesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Mücadelenin siyasi bir tartışmanın ötesinde, doğrudan Torbalı’nın çocuklarına bırakılacak toprak ve su mirasıyla ilgili olduğunu ifade eden Demir, muhtarların katılımıyla yerel iradenin daha da güçlendiğini belirtti. Belediye, oda başkanları ve muhtarların aynı paydada birleşmesinin Torbalı’nın kararlılığını gösterdiğini söyleyen Başkan Demir, suyun ve toprağın korunması adına bu haklı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.



