SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediye binasından bakıldığında çıplak gözle görülecek mesafedeki bir iş yeri, yaklaşık 40 yıl sonra "kaçak yapı" muamelesi gördü. Otopark ücretini tahsil eden, 2017 ve 2018 yıllarında Muhittin Selvitopu'nun imzasıyla iş yeri açma ruhsatı verilen aynı yapıya 'Yapı Kontrol Müdürlüğü' eliyle milyonluk ceza kesmesi, ilçede "adrese teslim denetim mi yapılıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

40 Yıllık Hafıza Arşivlerde Saklı

Söz konusu iş yeriyle ilgili mahkemeye sunulan deliller, belediyenin iddialarını temelinden sarsıyor. Dosyada yer alan en somut belgelerden biri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılına ait resmi uydu görüntüleri. Bu görüntüler, yapının mevcut haliyle o tarihte (ve çok öncesinde) orada olduğunu kanıtlarken; iş yeri sahibinin sunduğu eski fotoğraflar binanın 1985 öncesi dokusunu gözler önüne seriyor.

Daha da çarpıcı olanı ise mali kayıtlar: 1992 yılında Karabağlar Belediyesi, "kaçak" dediği bu yapıda bulunan 3 araçlık yer için 7 bin 500 lira otopark ücreti tahsil etmiş. Ayrıca bina, banka ekspertizleri tarafından incelenerek milyonlarca liralık krediye teminat gösterilmiş, 2017-2018 yıllarında ise bizzat belediye tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) ile tescillenmiş.

"Şikayet" Bahanesi..

Karabağlar genelinde binlerce ruhsatsız yapı re’sen denetime tabi tutulmazken, tüm yasal süreçlerini tamamlamış bu iş yerinin "bir şikayet var" denilerek hedef alınması bardağı taşırdı. Mağdur vatandaş, belediyenin imar kirliliğiyle mücadele adı altında "seçici" davrandığını iddia ederek yürütmeyi durdurma davası açtı. Bölge halkı arasında, belediyenin asıl kaçak yapılarla mücadele etmek yerine, mülkiyet haklarını hiçe sayarak "yıkmak istediği yere şikayet kılıfı uydurduğu" iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Hukukçu Görüşü: "Devlette Süreklilik ve Kazanılmış Hak Esastır"

Konunun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Ergün Vardar, 1985 yılındaki milada dikkat çekerek belediyenin yetki aşımı yaptığını vurguladı. Avukat Vardar, "3 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu, bu tarihten önce inşa edilmiş yapılar için bir koruma kalkanı niteliğindedir. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereği, 1985 öncesi yapıldığı uydu kayıtları ve belediyenin otopark makbuzlarıyla tescillenen bir yapıya 'bugünkü imar şartlarına uymuyor' diyerek ceza kesemezsiniz. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün, yargı kararlarını ve emsal teşkil eden Danıştay içtihatlarını görmezden gelerek kestiği bu milyonluk cezalar, hukuk devletinde 'keyfiyet' olarak adlandırılır" diye konuştu.

Gözler Yargının Vereceği Kararda

Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün savunmasının beklendiği davada, sunulan 2007 uydu kayıtları ve 1992 tarihli ödeme makbuzlarının davanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. Belediye binasının gölgesindeki bu "belgeli yapıya" kesilen ceza, sadece bir mülkiyet davası değil, aynı zamanda yerel yönetimin güvenilirliği sınavına dönüştü.