İzmir’in Torbalı ilçesinde veteriner hekimlikten emekli olduktan sonra çiftlik kuran Nermin Salı Kızılöz (59), Ege Bölgesi’ni temsilen yılın kadın çiftçisi ödülünü aldı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Ankara’da düzenlenen törende Kızılöz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden teslim aldı. Kızılöz’ün bu noktaya gelmesi ise aslında büyük bir iflas riskini göze alarak verdiği mücadeleyle başladı.

2017'den bu yana talihsizlikler peşlerine takılmamış

Kızılöz, kendisi gibi veteriner olan eşiyle beraber 2017’de başladığı hayvancılık işinde beklemediği bir darbe aldı. Alıcı kooperatifin yaşadığı kriz nedeniyle 250 büyükbaş hayvan ellerinde kalınca, çiftlik bir anda finansal darboğaza girdi. Kızılöz, o günleri "Arabamızı satıp hayvanlara yem aldık, pes etmeyi hiç düşünmedik" diyerek anlatıyor. Zamanla doğan buzağıları büyüterek hayvan sayısını 350’ye çıkaran aile, bu bireysel çabayı kooperatifleşme hamlesiyle bir üst aşamaya taşıdı.

Sütü sanayiciye değil ihtiyaç sahibine gönderdiler

S.S. Torbalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kuran Kızılöz, süt piyasasında fiyat dengesizliği yaşandığı dönemlerde farklı bir yol izledi. Avrupa Birliği onaylı sütleri sadece satmakla kalmayıp, İzmir Valiliği ile iş birliği yaparak sosyal bir projeye dönüştürdü. Sanayicinin düşük fiyat verdiği ürünler peynir ve tereyağına çevrilerek, ekonomik durumu kısıtlı ailelerin mutfağına ulaştırıldı. Bu model, Türkiye’de üreticiden tüketiciye doğrudan temas eden nadir örneklerden biri oldu.

üretim günde 2,5 tondan 180 tona yükseldi

Şu an 34 ortağı bulunan kooperatifin başkanlığını yürüten Kızılöz, üretimdeki artışı rakamlarla özetledi. İlk kurulduklarında günlük 2,5 ton olan süt kapasitesinin bugün 180 tona ulaştığını belirten Kızılöz, "Eskiden 5 hayvanı bir arada hayal edemezken, bugün devasa bir üretim hacmini yönetiyoruz. Eşim sağım yaptı, ben buzağı baktım ama vazgeçmedik" dedi.

Cumhurbaşkanından aldığı ödülün kendilerine yeni bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Kızılöz, güvenli gıda üretimi ve kooperatifçiliği bölgede daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

