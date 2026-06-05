İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçelerde de belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sürüyor. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı. Torbalı genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken; Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde gıda denetimi, Alpkent Mahallesi'nde asfalt çalışması, Atatürk Mahallesi'nde altyapı çalışması, Ayrancılar Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, ilçe genelinde yeşil alan bakım çalışması, İnönü Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, Muratbey Mahallesi'nde asfalt çalışması, Torbalı Anadolu Lisesi yıl sonu resim sergisi ziyareti, Muratbey Mahallesi'nde altyapı çalışması, TORKEM dönem sonu sergisi, Bahçelievler Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, Yazıbaşı Mahallesi'nde asfalt çalışması, toplu iş görüşmeleri, Ertuğrul Mahallesi'nde kaldırım düzenlemesi, dil ve konuşma terapisi, Yazıbaşı Mahallesi'nde altyapı çalışması, Torbalı 3. Çevre ve Sıfır Atık Festivali gerçekleştirildi.

