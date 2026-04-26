Son Mühür- İzmir’de Pazar sabahına maalesef yine su kesintisi haberleriyle uyandık. İZSU’nun güncel arıza listesine bakılırsa bugün pek çok mahallede musluklar bir süreliğine kurumuş durumda.

26 Nisan tarihli listede Bornova’dan Torbalı’ya, Gaziemir'den Foça'ya kadar geniş bir hat üzerinde teknik mesai var. Pazar kahvaltısının ortasında susuz kalmamak için hangi ilçede neler yaşanıyor işte detaylar...

Bornova ve Foça’da beklenmedik kesintiler

Bornova’nın Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde yaşayanlar için sabah saatleri biraz sancılı geçiyor. Pınar Caddesi üzerindeki bir branşman arızası nedeniyle sular yaklaşık 1 saatlik bir kesintiye uğradı. Diğer yanda Foça’da işler biraz daha karıışk Hacıveli ve Kazım Dirik mahallelerinde başka bir kurumun şebekeye verdiği zarar yüzünden yaklaşık 2 saatlik bir kesinti yaşanıyor. Bağarası’nın bazı kısımlarını da vuran bu durum planlanan saatte yani 11:20 civarında çözüme kavuşması bekleniyor.

Gaziemir’de ana boru sıkıntısı

Gaziemir Aktepe mahallesinde oturanlar da nasibini alanlar arasında. Süleyman Ergin Caddesi içerisinde meydana gelen o meşhur ana boru arızalarından biri yine baş gösterdi. Saat 08:58’de başlayan bu kesintinin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülüyor.

Torbalı hattında sular ne zaman gelecek?

Torbalı bugün listenin en kabarık olduğu yer diyebiliriz. Nedeni ise 3 ayrı mahallede farklı nedenlerden yani arızalardan dolayı su kesnitisi yaşanıyor. Kuşçuburun ve Yazıbaşı mahalleleri ana boru arızasından dolayı ciddi bir basınç düşüklüğü ve su kesintisiyle karşı karşıya.

Yazıbaşı sakinleri için suların 12:11 gibi gelmesi beklenirken,

Kuşçuburun tarafında bu süreç 12:23’e kadar uzayabilir.

Yani bugün Torbalı’da işi gücü olanların biraz sabırlı olması ve depodaki suları idareli kullanması şart.

Görünen o ki İzmir genelinde İZSU ekipleri sahada ter döküyor. Gün içerisinde planlanan bir kesinti ise bulunmazkez arıza kaynaklı detaylar İZSU'nun güncel listesine göre bu şekilde.