Japonya'yı ziyaret eden birçok kişinin ilk dikkatini çeken ayrıntılardan biri, evlerde klasik karyolaların bulunmaması oluyor. Geleneksel yaşamın sürdüğü pek çok evde ve ryokan adı verilen konaklama tesislerinde insanlar, "futon" olarak bilinen özel yataklarda yere yakın şekilde uyuyor. İlk bakışta sıra dışı görünen bu alışkanlık ise yalnızca kültürel bir tercih değil. Deprem riski, dar yaşam alanları ve günlük yaşamı kolaylaştıran pratik çözümler, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin bugün de varlığını korumasında belirleyici rol oynuyor.

Deprem gerçeği yerde uyuma alışkanlığını şekillendiriyor

Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Bu nedenle evlerin tasarımından kullanılan eşyalara kadar birçok ayrıntı güvenlik düşüncesiyle planlanıyor. Geleneksel Japon evlerinde ağır karyolalar ve büyük mobilyalar yerine hafif ve kolay taşınabilen eşyalar tercih ediliyor. Futon adı verilen yataklar da bu anlayışın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Akşam saatlerinde zemine serilen futonlar, sabah katlanarak dolaba kaldırılıyor. Böylece hem olası bir deprem sırasında devrilebilecek büyük mobilyalar azaltılıyor hem de yaşam alanları daha güvenli hale geliyor. Doğal malzemelerden üretilen futonlar, özellikle yaz aylarında daha serin ve konforlu bir uyku ortamı sunmasıyla da tercih ediliyor.

Küçük evlerde her metrekare değerlendiriliyor

Japonlar neden yerde uyuyor sorusunun bir diğer yanıtı ise ülkedeki konut yapısında saklı. Büyük şehirlerde yüksek nüfus yoğunluğu ve sınırlı yaşam alanları, evlerin daha verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Sabit yatak yerine katlanabilir futon kullanılması sayesinde aynı oda gün içinde oturma odası, çalışma alanı veya misafir odası olarak değerlendirilebiliyor. Bu esnek kullanım, özellikle metrekarelerin büyük önem taşıdığı şehir yaşamında önemli avantaj sağlıyor. Geleneksel Japon mimarisinin temel özelliklerinden biri olan çok amaçlı oda düzeni de bu kullanım biçimini destekliyor.

Futon geleneği yeni nesilde de yaşamaya devam ediyor

Yerde uyuma alışkanlığı yalnızca pratik nedenlerle sürmüyor. Futon kullanımı, Japon kültürünün günlük yaşamla iç içe geçmiş geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün birçok aile modern yataklara geçmiş olsa da özellikle geleneksel evlerde ve kültürel mirasın korunduğu bölgelerde futon kullanımı devam ediyor.

Bazı değerlendirmelerde sert zeminde uyumanın omurganın doğal hizasını korumaya yardımcı olabileceği ve duruşu destekleyebileceği ifade edilse de bu konuda kişisel sağlık durumu belirleyici oluyor. Uzun süreli sırt veya bel rahatsızlığı bulunan kişilerin uyku düzeni konusunda sağlık profesyonellerine danışması öneriliyor.

Batı tarzı yataklar yaygınlaşıyor, geleneksel deneyim

Son yıllarda Batı yaşam tarzının etkisiyle standart karyola ve yatak kullanan Japonların sayısı artıyor. Özellikle yeni yapılan konutlarda modern yatak odalarına daha sık rastlanıyor. Buna rağmen futon geleneği tamamen ortadan kalkmış değil.

Japon kültürünü yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, geleneksel mimarinin korunduğu ryokan otellerini tercih ediyor. Bu tesislerde konuklara akşam saatlerinde futon seriliyor, sabah ise yataklar yeniden kaldırılıyor. Böylece misafirler, yüzyıllardır devam eden Japon yaşam kültürünü birebir deneyimleme fırsatı buluyor.