WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanları ilgilendiren dikkat çekici bir karar Yargıtay'dan geldi. Emsal niteliği taşıyan değerlendirmeye göre, izinsiz paylaşılan özel mesajlar belirli şartlarda özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamında değerlendirilebilecek. Şikâyet üzerine paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle işlem yapılmasının önü açılırken, kararın hangi durumlarda uygulanacağı da merak konusu oldu.

WhatsApp ekran görüntüsü paylaşımı hangi durumlarda suç sayılabilir

Yargıtay'ın değerlendirmesi, herkesin sıkça kullandığı mesajlaşma uygulamalarındaki özel yazışmaların hukuki statüsünü yeniden gündeme taşıdı. Karara göre, bir kişiye gönderilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünün alınarak üçüncü kişilerle paylaşılması, her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilecek. Eğer paylaşım, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek nitelikte görülür ve mesaj sahibi şikâyetçi olursa, paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

Karar, özellikle kişisel yazışmaların rıza olmadan farklı kişi ya da gruplara gönderilmesi durumunda emsal niteliği taşıyor. Böylece dijital ortamda yapılan özel yazışmaların da hukuki koruma altında olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.

Her ekran görüntüsü paylaşımı ceza anlamına gelmiyor

Karar, ekran görüntüsü almanın tek başına suç oluşturduğu anlamına gelmiyor. Haberde yer alan bilgilere göre, ekran görüntüsünün bir suçu ispatlamak amacıyla resmi makamlara sunulması veya kişinin hukuki hakkını korumak için delil olarak kullanılması halinde farklı bir değerlendirme yapılabiliyor.

Bu nedenle olayın amacı, paylaşımın kapsamı ve yazışmaların kimlerle paylaşıldığı soruşturmalarda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Her somut olay, kendi koşulları çerçevesinde ayrı ayrı inceleniyor.

Avukattan özel yazışmalar için önemli uyarı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Kevser Yıldırım, özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılmasının gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Yıldırım, yazışmaların herkese açık bir ortamda bulunmaması ve yalnızca taraflar arasında gerçekleşmesinin hukuki açıdan önemli olduğunu belirtti.

Dijital iletişimin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, mesaj içeriklerinin izinsiz paylaşılması hem ceza hukuku hem de kişilik hakları bakımından ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların özel yazışmaları paylaşmadan önce hukuki sorumluluklarını göz önünde bulundurması gerekiyor.