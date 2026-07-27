Çamaşır makinesinin kapak lastiğinde oluşan küf, zamanla kötü kokuya ve hijyen sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle önden yüklemeli modellerde su, deterjan kalıntısı ve nemin biriktiği conta bölgesi, siyah lekelerin en sık görüldüğü alanların başında geliyor. Düzenli bakım yapılmadığında küf hızla yayılabilirken, doğru temizlik yöntemleri ve üretici tavsiyelerine uygun ürünlerle bu birikintilerin önüne geçilebiliyor. Ancak evde sık kullanılan bazı temizlik malzemeleri her makine için güvenli olmayabiliyor.

Karbonat ve oksijen bazlı ürünler küf temizliğinde öne çıkıyor

Çamaşır makinesindeki küf temizliği için ilk aşamada hafif lekelerde karbonatla hazırlanan macun benzeri karışım kullanılabiliyor. Karışım, kapak lastiğinin küflü bölgesine uygulanıp kısa süre bekletildikten sonra yumuşak kıllı bir fırçayla nazikçe temizlenebiliyor. Bu yöntem, yüzeydeki kir ve küf kalıntılarının gevşemesine yardımcı oluyor.

Daha yoğun ve uzun süredir oluşmuş siyah lekelerde ise oksijen bazlı temizlik ürünleri tercih edilebiliyor. Burada en önemli nokta, kullanılacak ürünün çamaşır makinesinin kauçuk contasına zarar vermeyecek özellikte olması. Bu nedenle ürün etiketindeki kullanım talimatları ile makine üreticisinin önerileri birlikte değerlendirilmeli.

Sirke kullanmadan önce kullanım kılavuzu kontrol edilmeli

Sirke, ev temizliğinde sık tercih edilen doğal ürünlerden biri olsa da her çamaşır makinesi için uygun kabul edilmiyor. Bazı üreticiler, yoğun veya sık sirke kullanımının kauçuk conta ile bazı iç parçalarda zaman içinde yıpranmaya neden olabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle sirke kullanılmadan önce mutlaka makinenin kullanım kılavuzu incelenmeli. Üreticinin uygun görmediği temizlik yöntemlerinden kaçınmak, hem conta yapısını koruyor hem de cihazın uzun ömürlü kullanılmasına katkı sağlıyor.

Lastik conta ve deterjan çekmecesi birlikte temizlenmeli

Kapak lastiğinin yalnızca görünen kısmını silmek yeterli olmuyor. Conta hafifçe geriye çekildiğinde kıvrımlar arasında biriken saç, deterjan artıkları ve kirler dikkatlice temizlenmeli. İşlem tamamlandıktan sonra bölgenin kuru bir bezle silinmesi, içeride nem kalmasını önleyerek yeni küf oluşma riskini azaltabiliyor.

Küf yalnızca kapak lastiğinde değil, deterjan çekmecesinde de görülebiliyor. Çekmece çıkarılıp ılık suyla yıkandıktan sonra köşelerde kalan kalıntılar yumuşak bir fırçayla temizlenmeli. Ardından üreticinin önerdiği kazan temizleme programı ya da yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama çalıştırılması, makinenin içindeki kalıntıların uzaklaştırılmasına destek sağlayabiliyor.

Küf oluşumunu önlemek için düzenli bakım şart

Her yıkamanın ardından makine kapağını ve deterjan çekmecesini bir süre açık bırakmak, içeride kalan nemin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Ayrıca deterjanın önerilen miktarda kullanılması ve filtre temizliğinin aksatılmaması da küf oluşma riskini düşüren uygulamalar arasında yer alıyor.

Kapak lastiği, deterjan gözü ve filtre düzenli aralıklarla temizlendiğinde hem kötü kokular azalabiliyor hem de küf oluşumu sınırlandırılabiliyor. Buna rağmen kısa süre içinde yeniden yoğun küf oluşuyorsa veya conta yapısında yırtılma ve deformasyon görülüyorsa, ilgili parçanın değiştirilmesi gerekebiliyor.