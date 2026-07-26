Lezzetli bir yeşil fasulye yemeği hazırlamanın temeli, pişirme aşamasından önce başlıyor. İlk olarak fasulyelerin uçları temizleniyor, kılçıklı çeşitlerde ise yan kısımlardaki lifler dikkatlice ayıklanıyor. Ardından bol suyla yıkanan fasulyeler, büyüklüklerine göre iki ya da üç parçaya bölünüyor. Bu işlem, fasulyelerin tencerede eşit sürede pişmesini sağlıyor.

Diğer tarafta ince doğranmış kuru soğanlar zeytinyağında hafifçe yumuşayana kadar kavruluyor. Soğanların renginin koyulaşmaması ve yanmaması büyük önem taşıyor. Ardından domates salçası kısa süre kavrularak çiğ kokusu gideriliyor. Sonrasında fasulyeler ekleniyor ve birkaç dakika boyunca soğanla birlikte çevrilerek aromaların sebzeye işlemesi sağlanıyor.

Yeşil Fasulye Pişirirken Fazla Su Kullanmak En Büyük Hatalardan Biri

Yeşil fasulye pişirmenin en önemli püf noktalarından biri su miktarını doğru ayarlamak. Pek çok kişi tencereye başlangıçta fazla su eklese de bu yöntem yemeğin lezzetini seyreltiyor. Usta aşçılar ise fasulyenin ve domatesin pişirme sırasında bırakacağı doğal sudan yararlanmayı tercih ediyor.

Kabukları soyulup doğranan olgun yaz domatesleri, fasulyenin üzerine eklendikten sonra tuz ve az miktarda toz şeker ilave ediliyor. Başlangıç için yaklaşık bir çay bardağı sıcak su yeterli oluyor. Eğer kullanılan domatesler oldukça suluysa bu miktar daha da azaltılabiliyor. Böylece yemeğin suyu yoğunlaşıyor, sebzeler aromasını kaybetmeden pişiyor ve ortaya daha kıvamlı bir lezzet çıkıyor.

Kısık Ateş ve Sabırlı Pişirme Fasulyenin Dokusunu Koruyor

Tencerenin kapağı kapatıldıktan sonra yemek önce orta ateşte kısa süre ısıtılıyor. Daha sonra ateş kısılıyor ve fasulyeler yavaş yavaş pişmeye bırakılıyor. Fasulyenin çeşidine, tazeliğine ve kalınlığına göre pişirme süresi ortalama 35 ila 50 dakika arasında değişebiliyor.

Bu aşamada yemeği sürekli kaşıkla karıştırmak önerilmiyor. Sık karıştırılan fasulyeler parçalanabiliyor ve görüntüsünü kaybedebiliyor. Bunun yerine tencereyi kulplarından tutup hafifçe sallamak malzemelerin birbirine karışması için yeterli oluyor. Zeytinyağlı hazırlanıyorsa pişirme tamamlandıktan sonra kısa süre dinlendirilmesi de lezzetin daha iyi oturmasına katkı sağlıyor. Son dokunuş olarak üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirilmesi ise aromayı güçlendiriyor.

Yeşil Fasulyede Domates Seçimi Lezzeti Doğrudan Etkiliyor

Yemeğin karakterini belirleyen en önemli malzemelerden biri de domates oluyor. Etli, olgun ve aroması yüksek yaz domatesleri kullanıldığında hem renk hem de tat belirgin şekilde zenginleşiyor. Bu dönemde domatesin doğal lezzeti ön plana çıktığı için salça miktarını azaltmak mümkün oluyor.

Doğal suyunu salan domates, fasulyenin yumuşamasına katkı sağlarken yemeğin kıvamını da dengeliyor. Böylece hem daha hafif hem de daha yoğun aromalı bir yeşil fasulye hazırlanabiliyor. Özellikle mevsiminde yetişen ürünlerle yapılan tariflerde bu yöntem, klasik tariflere göre daha dengeli bir sonuç veriyor.