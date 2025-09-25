Son Mühür/ Begüm Mol - İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım faaliyetlerinin, gerekli sağlık tedbirleri alınmadan gerçekleştirilmesi halk sağlığını tehdit ediyor. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, asbest ve toksik tozların ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Asbest ve toksik maddeler tehlike saçıyor

Kentin birçok noktasında yapılan yıkımlarda, bina tozlarının herhangi bir teknik önlem alınmadan çevreye yayıldığı belirtiliyor. Özellikle akşam saatlerinde rüzgârın etkisiyle havaya karışan bu maddelerin kanserojen risk taşıdığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm asbest türleri insanlarda kanserojen sınıfta yer alıyor. Asbestin akciğer, larinks, over kanseri ve mezotelyoma gibi ölümcül hastalıklarla ilişkilendirildiği vurgulanıyor.

Türk Tabipleri Birliği raporlarında ise asbest kaynaklı hastalıkların 10-50 yıl sonra ortaya çıkabileceği, bu nedenle herhangi bir güvenli limit değerinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Yönetmeliğe uyulmalı

13 Ekim 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanan “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik”te, asbest ve diğer tehlikeli maddeler sökülüp uzaklaştırılmadan yıkıma başlanamayacağı hükmü yer alıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yıkım öncesi asbest denetimlerinin zorunlu hale getirilmesini, güncellenmiş asbest risk haritalarının hazırlanarak kentsel dönüşüm projeleriyle ilişkilendirilmesini talep ediyor.

İşçi sağlığı da risk altında

Oda açıklamasında, yıkımlar sırasında ortaya çıkan toksik tozların sadece çevre halkını değil, sahada çalışan işçileri de tehdit ettiği belirtildi. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılan ekipmanların ve tekniklerin, tehlikeli maddelerin yayılmasını önleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililere çağrı

Son dönemde artan denetimsiz yıkımların mezotelyoma gibi tedavisi güç hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığına dikkat çeken oda, “Yerel yönetimler asbest raporu olmadan yıkım izni vermemeli, denetim görevini eksiksiz yerine getirmelidir” çağrısında bulundu.