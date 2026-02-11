Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir yandan AK Parti’nin ağır topları tarafından "yönetimsel zafiyet" ve "siyasi belirsizlik" ile eleştirilirken, diğer yandan kendi partisinin milletvekillerinden beklediği güçlü savunma desteğini bulamıyor. Kulislerde "Tugay yalnız mı bırakıldı?" sorusu yankılanıyor.

AK Parti cephesinden salvolar

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, son dönemde Cemil Tugay’ı adeta markaja almış durumda. Çankırı, Tugay’a belediyecilik kanunlarını hatırlatan nüshalar göndererek "yönetim bilmediği" imasında bulunurken; Bilal Saygılı, İzmir’in körfez kokusu, altyapı sorunları ve hizmet aksamaları üzerinden Tugay’ı "beceriksizlikle" itham etmeye devam ediyor.

Son olarak AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın, Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddialarını "dedikodu" olarak nitelendirip, hemen ardından "İzmir belediyecilik tarihinin en kötü dönemini yaşıyor, Tugay yetkinlik noktasında sınıfta kaldı" sözleri fitili ateşledi.

CHP İzmir milletvekilleri neden sessiz?

AK Parti’den gelen üst üste eleştirilerin ardından CHP’nin İzmir’deki 13 milletvekilinin bu ağır eleştiriler karşısındaki tutumu ise dikkat çekiyor. AK Parti kanadı Tugay’ı her fırsatta hedef tahtasına koyarken; özellikle CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın ve CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu CHP İzmir heyetinin, belediye başkanlarını savunma noktasında kolektif bir direnç göstermemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Belediye meclisinde AK Partili üyelerle tek başına mücadele eden ve bakanlık kapılarında İzmir’in projeleri için onay bekleyen Tugay’ın, kendi partisinin vekilleri tarafından "yalnızlaştırıldığı" iddiaları partililer arasında da huzursuzluk yaratıyor.

Kale içeriden mi sarsılıyor?

AK Partili İnan’ın "Belediye başkanları ve milletvekilleri, CHP’nin artık siyaset yapılacak bir yer olmaktan çıktığını bize bizzat söylüyor" iddiası, CHP içindeki klikleşme tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ankara kulislerinde, İzmir milletvekillerinin bir kısmının Genel Merkez’deki güç dengelerine odaklandığı, bir kısmının ise yerel yönetimle arasına mesafe koyduğu konuşuluyor.

Tugay, her ne kadar "Eğilip bükülmeye niyetimiz yok, CHP'deyiz" mesajı verse de, AK Parti’nin eleştirilerine karşılık CHP İzmir vekillerinin sessiz kalması, "İzmir’de kale içeriden mi sarsılıyor?" sorusunu akıllara getiriyor.