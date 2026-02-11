Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de aralıksız devam eden yağışlar ile birlikte İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre,İzmir’in en önemli içme su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranı 11 Şubat itibarıyla yüzde 19,86 oldu. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 14,70 seviyesinde olan doluluk oranının bu yıl artış göstermesi,su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Barajdaki kullanılabilir su hacmi ise 57 milyon 03 metreküp kullanılabilir su seviyesine ulaştığı bildirildi.

Güzelhisar Barajı’nda düşüş yaşandı

Öte yandan İzmir’deki barajlar arasında Güzelhisar Barajı’nda doluluk oranının gerilediği görüldü.Geçen yıl 11 Şubat tarihinde yüzde 69,47 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, bu yıl aynı tarihte yüzde 64,20 seviyesinde kaldı.

Diğer barajlardaki son durum ise şöyle:

Balçova Barajı: Aktif doluluk oranı yüzde 44,91

Ürkmez Barajı: Aktif doluluk oranı yüzde 58,88

Gördes Barajı: Aktif doluluk oranı yüzde 11,44

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Aktif doluluk oranı yüzde 48,74