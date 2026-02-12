Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğinde kapsamlı bir farkındalık çalışması hayata geçirildi. “Bugün önlenebiliyorsa bilim sayesinde” başlığıyla hazırlanan proje; Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Toros Sosyal Tesisi’nde oluşturulan alanlarda kadınlarla buluştu.

Bilim insanlarının katkıları anlatıldı

Sergide, rahim ağzı kanserinin erken tanısında kritik rol oynayan PAP smear testinin geliştirilmesine katkı sunan bilim insanları ile HPV–kanser ilişkisini ortaya koyan ve aşının gelişimine öncülük eden araştırmacıların temsili görselleri yer aldı. Bilimsel çalışmaların hastalığın önlenmesi ve erken teşhisindeki belirleyici rolü, sade ve anlaşılır bir anlatımla aktarıldı. Merkezlerden hizmet alan kadınlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Rahim ağzı kanseri nedir, nasıl korunulur?

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor ve büyük ölçüde Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilendiriliyor. Çoğu zaman erken evrede belirti vermeden ilerleyebilen hastalık, düzenli tarama programları ve koruyucu önlemler sayesinde önlenebiliyor ya da erken dönemde tespit edilerek başarıyla tedavi edilebiliyor.

Erken yaşta cinsel aktivite, birden fazla partner, sigara kullanımı ve bağışıklık sisteminin zayıflığı risk faktörleri arasında bulunuyor. HPV aşısı, rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

PAP smear testi hayati önem taşıyor

PAP smear testi, rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılan basit ve ağrısız bir tarama yöntemi olarak biliniyor. Rahim ağzından alınan hücre örneklerinin laboratuvarda incelenmesi esasına dayanan test sayesinde kanser öncüsü hücresel değişiklikler, henüz kansere dönüşmeden saptanabiliyor. Uzmanlar, belirli yaş aralığındaki kadınların düzenli aralıklarla PAP smear testi yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.