Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in, ‘İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. İzmir'de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?’ cümlelerine yanıt vererek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmut Atilla Kaya: Çöp toplama sorunun tek sebebi CHP

CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek’in yapmaya çalıştığının ‘cambaza bak oyunu olduğunu vurgulayan AK Partili Mahmut Atilla Kaya, “Sayın Gökan Zeybek'in yapmaya çalıştığı, tam anlamıyla bir cambaza bak oyunudur. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden tek sebep, çeyrek asırdır kalıcı bir çözüm üretemeyen CHP'li yerel yönetim anlayışıdır. Sayın Zeybek, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Görevi ve sorumlulukları gereği, esasında İzmir'deki çöp toplama ve bertaraf etme sorununun tek sebebinin partisi CHP olduğunu çok iyi bilmektedir.”

“Gökhan Zeybek özür dilemelidir”

Son olarak, Gökan Zeybek’in tüm kamuoyunda özür dilemesi gerektiğinin altını çizen AK Partili Kaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bugün İzmir'de kış aylarında günlük 5 bin, yaz aylarında ise 6 bin tona varan çöp üretilmektedir. Ödemiş ve Bergama'daki iki tesisin toplam kapasitesi yalnızca 2 bin 200 tondur.

Geriye kalan çöp, yıllardır Harmandalı'da çağdışı bir yöntemle, vahşi depolamayla bertaraf edilmektedir. CHP'li yerel yönetim, 2012 yılında Harmandalı'nın Yamanlar'a taşınacağını açıklamıştır. Buna rağmen aradan geçen 13 yıldır hiçbir adım atılmamış, vaadi verilen modern tesis siyasi irade konularak yapılmamıştır. Sonuçta mahkeme tarafından Harmandalı kapatılmıştır.

Sonrası, süreci ve yaşananları açıklamak Sayın Cemil Tugay'a düşmektedir. Umarım ki, Sayın Tugay çıkıp Sayın Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantı ve gerçekleri kamuoyu ile paylaşır. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra, Sayın Zeybek'e düşen, her onur ve şeref sahibi siyasetçinin yapması gerektiği gibi tüm kamuoyundan özür dilemektir.”