Son Mühür/ Beste Temel- İzmir siyasetinin önemli isimlerinden AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Alevi inanç dünyasının en müstesna geleneklerinden biri olan Hızır Oruçları vesilesiyle Çiğli Harmandalı Cemevi’nde canlarla bir araya geldi. Manevi iklimin doruğa çıktığı oruç döneminin ikinci gününde gerçekleştirilen buluşmada, dualar eşliğinde açılan oruçlar ve paylaşılan Hak lokmaları, toplumsal dayanışmanın en saf örneğini sergiledi. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda, kardeşlik ve bir arada yaşama iradesi bir kez daha perçinlendi.

Harmandalı Cemevi'nde buluşma

Çiğli Harmandalı Cemevi’nin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı buluşma, samimi ve kucaklayıcı bir atmosferde icra edildi. AK Partili Hasan Ünal, cemevi cemaati ve bölge halkıyla aynı sofra etrafında kenetlenerek Hızır ayının getirdiği bereketli iklimi paylaştı. Okunan duaların ardından lokmaların dağıtılmasıyla başlayan programda, inanç değerlerinin birleştirici gücü ön plana çıkarıldı. Ünal, program süresince canlarla yakından ilgilenerek, bu tür manevi günlerin toplumsal dokunun güçlenmesindeki hayati rolüne vurgu yaptı.

"Hızır, umudun ve darda kalana uzanan elin sembolüdür"

Buluşma esnasında kısa ama derinlikli bir konuşma gerçekleştiren Hasan Ünal, Hızır inancının Anadolu irfanındaki köklü yerine değindi. Hızır’ın sadece dini bir figür değil, aynı zamanda dar zamanlarda yeşeren bir umut ve toplumsal yardımlaşmanın sarsılmaz bir simgesi olduğunu belirten Ünal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hızır; çaresizliğe şifa, darda kalana yoldaş ve kalpler arasında kurulan manevi köprülerin mimarıdır. Bugün bu kutsal çatının altında paylaştığımız her bir lokma, yalnızca fiziki bir ihtiyacı gidermekle kalmıyor; aynı zamanda birliğimizi, dirliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi daha da büyütüyor. Hak katında tutulan oruçların kabulünü diliyor, bu muhabbetin daim olmasını temenni ediyorum.”

Alevi kimliği ve toplumsal barış vurgusu

Kendi Alevi kimliğini her ortamda büyük bir onurla taşıdığının altını çizen Hasan Ünal, bu kadim inanç değerlerinin Türkiye’nin ortak vicdanını besleyen en temel damarlardan biri olduğunu ifade etti. Toplumsal farklılıkların birer ayrışma sebebi değil, aksine kültürel birer zenginlik ve güç kaynağı olduğunu dile getiren Ünal, barış ve karşılıklı saygı zemininde yükselen bir toplumun sarsılmaz olacağına dikkat çekti. Ünal’a göre, inançların özgürce yaşanması ve bu değerlerin ortak bir paydada buluşması, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun en önemli göstergesidir.

Üç günlük manevi maraton: Hızır orucu geleneği

Programın sonunda vatandaşlarla uzun süre sohbet eden ve taleplerini dinleyen Hasan Ünal, Hızır Oruçlarının tüm İslam dünyasına ve insanlık ailesine barış, huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak cemevinden ayrıldı. Alevi inanç takviminde üç gün süren, paylaşma ve niyaz bilincinin doruğa ulaştığı Hızır Oruçları; sadece bir ibadet süreci değil, aynı zamanda küskünlerin barıştığı, dayanışma ruhunun toplumu kuşattığı bir manevi yenilenme dönemi olarak kabul ediliyor.

