Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kente kazandırılan Abide-i Hürriyet Meydanı, yenilenebilir enerji alanında örnek bir projeye ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en kapsamlı hibrit enerji direği meydanda hayata geçirildi.

Başkan Eşki: enerjide dışa bağımlılık azalmalı

Çalışmaların yapıldığı alanda açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin yalnızca teknik bir yatırım olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm adımı olduğunu vurguladı. Hedeflerinin belediyenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak olduğunu belirtti.

Parkın tüm elektriği hibrit direkten

Hibrit direk; güneş ve rüzgârla eş zamanlı enerji üreterek parkın aydınlatma, kamera, internet altyapısı ve otomatik sulama sistemlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Tasarruf sosyal desteklere aktarılacak

Başkan Eşki, enerjiden sağlanan tasarrufun sosyal belediyecilik hizmetlerine yönlendirileceğini açıkladı. Tasarrufun; kent kasaplarında daha uygun fiyatlı et, kent fırınlarında daha ucuz ekmek, kent lokantalarından daha fazla yararlanma ve kent marketlerde ücretsiz alışveriş imkânı olarak yurttaşlara yansıtılacağı belirtildi.

Bornova geneline yayılacak

Uygulamanın yalnızca Abide-i Hürriyet Meydanı ile sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki süreçte Bornova genelinde refüjler ve parklarda hibrit enerji direklerinin yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Ücretsiz enerji ve erişilebilirlik

Hibrit direk; telefon şarj noktaları, engelli aracı şarj istasyonu ve oturma alanlarıyla yurttaşlara ücretsiz enerji sunacak. Direğin üst bölümünde her yüzeyi güneş panelleriyle kaplı altıgen yapı, alt bölümünde ise rüzgâr enerjisi için özel tasarlanan sistem yer alıyor. Yan yüzeylere ek güneş panellerinin montajı da planlanıyor.

Türkiye’de ilk uygulama

Rüzgâr ve güneşten aynı anda bu ölçekte fayda sağlayan sistemin Türkiye’de ilk kez uygulandığı belirtilirken, projenin Bornova’dan başlayarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.