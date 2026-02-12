Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Merkezi’nin İzmir’de kadın belediye başkanları tarafından yönetilen ilçelere "uyarı heyeti" gönderme kararına çok sert tepki gösterdi. Konunun sadece bir parti içi disiplin meselesi olmadığını, kadınların siyasetteki konumuna dair bakış açısını yansıttığını belirten Çankırı, CHP’nin yönetim anlayışındaki çelişkileri gün yüzüne çıkardı.

Bir tarafta kadın temsiline en üst düzeyde sahip çıkan bir duruşun, diğer tarafta ise kadın başkanları "uyarma" telaşına düşen bir zihniyetin bulunduğunu ifade eden Çankırı, bu tutumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"İzmirli Kadın Belediye Başkanları üzerinden mesaj verilmesi yanlıştır"

Özellikle Karabağlar, Konak, Karşıyaka ve Foça gibi kritik ilçelerin kadın başkanlarına yönelik baskıcı tutumu eleştiren Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik ağır eleştirilerde bulundu. CHP içindeki kadın başarısının seçim sandığında başladığını ancak parti koridorlarında son bulduğunu savunan Çankırı, Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki kopukluğun faturasının kadın başkanlara kesilmeye çalışıldığını öne sürdü. İzmir gibi kadın mücadelesinin kalesi olan bir şehirde, sorunların şeffaf bir iletişim yerine heyetler üzerinden çözülmeye çalışılmasını yönetim zafiyeti olarak nitelendirdi.

Cemil Tugay’ın sessizliği "Yetersizliğin göstergesi" mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, ilçelerle yaşanan uyumsuzluk iddiaları karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Çankırı, bir belediye başkanının kendi yönetim becerisiyle çözmesi gereken sorunlar için genel merkezden müdahale beklemesinin düşündürücü olduğunu söyledi. Tugay’ı hedef alan Çankırı; henüz ilçe belediyeleriyle, özellikle de kadın başkanlarla sağlıklı bir uzlaşma zemini kuramayan bir anlayışın, İzmir’in ağır yükünü nasıl sırtlayacağını sorguladı. Meselenin sadece kimin uyarıldığı değil, sorunların çözüm yöntemindeki yetersizlik olduğunu belirten Çankırı, kurumsal uyumun kişisel hırsların önüne geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Muhalefetteki kadın siyasetçilerin yalnızlığı ve sessizliği

Yerel seçimlerin ardından 30 ilçenin tamamına tebrik mektubu göndererek iş birliği çağrısında bulunduğunu anımsatan Çankırı, bugün gelinen noktada muhalefet cephesinde yoğun bir yalnızlık yaşandığını savundu. Dört kadın belediye başkanının hedef tahtasına oturtulması karşısında CHP’nin kadın kollarının ve diğer kadın siyasetçilerin sessiz kalmasını eleştiren Çankırı, İzmir gibi demokratik bilinci yüksek bir kentte, parti içi çekişmelerin kadın figürler üzerinden yürütülmesinin siyasi nezaketle bağdaşmadığını ifade etti. Çankırı, CHP’nin söylemde kadın dostu, uygulamada ise baskıcı bir profil çizdiğini iddia etti.

"AK Parti sahiplenir, CHP ise uyarı heyeti gönderir"

AK Parti’nin kadın temsili noktasında sergilediği tutumu örneklerle anlatan Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik saldırılara verilen yanıtı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saldırıya uğrayan kadın belediye başkanını bizzat Meclis’te kabul ederek tüm dünyaya bir sahiplenme mesajı verdiğini belirten Çankırı, iki parti arasındaki vizyon farkını şu sözlerle özetledi: “Bir yanda kadın belediye başkanına yönelik saldırılar karşısında dimdik duran güçlü bir irade, diğer yanda ise kendi seçtiği kadın başkanlara ‘nizamat verme’ peşinde koşan bir yapı var. Kadınlarla birlikte güçlü bir yönetim kurmak yerine, onlar üzerinden mesaj vermek en kolayıdır ancak adil olan bu değildir.”

