Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de taksici esnafı artan maliyetler ve korsan taşımacılık baskısı altında ayakta kalma mücadelesi veriyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sektörün ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini belirterek, yetkililere denetimlerin artırılması ve mevzuatın eşit uygulanması çağrısında bulundu.

Seçim sonrası ilk ayda net mesaj

Türkiye genelinde 1 Ocak’ta başlayan meslek odaları seçim süreci kapsamında 11 Ocak’ta yeniden başkanlığa seçilen Erkan Özkan, görevdeki ilk ayında esnafın temel sorunlarını gündeme taşıdı.

Taksicilerin iş hacminin belirgin şekilde düştüğünü ifade eden Özkan, buna karşılık akaryakıt, sigorta, vergi ve diğer sabit giderlerin hızla arttığını söyledi.

Özkan, “Gelir azalıyor, gider artıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil” diyerek sektörün alarm verdiğini dile getirdi.

Haksız rekabet tepkisi: Yükümlülükler tek tarafa yüklenemez

Korsan taşımacılığın sektörde ciddi bir haksız rekabet yarattığını vurgulayan Özkan, yasal taksici esnafının tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini hatırlattı.

Vergi ödemeleri, SGK primleri, mali mesuliyet sigortası, trafik sigortası ve kasko giderlerinin düzenli olarak karşılandığını belirten Özkan, hiçbir resmi yükümlülüğü bulunmayan kişi ve araçların aynı piyasada faaliyet göstermesinin adaletsiz olduğunu savundu. Özkan, “Devlete karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren esnafımızın emeği korunmalı” dedi.

Cezai yaptırımlar eşit uygulansın

Denetim uygulamalarına değinen Özkan, ticari taksilerde tespit edilen her kural ihlalinin SGK’ya bildirildiğini ve sigorta kaydı bulunmayan sürücüler nedeniyle ağır yaptırımlar uygulandığını ifade etti.

Denetimlere karşı olmadıklarını özellikle vurgulayan Özkan, aynı hassasiyetin korsan taşımacılık yapan araçlar için de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Özkan’ın önerileri arasında şunlar yer aldı:

Korsan taşımacılık yaparken yakalanan araç bilgilerinin Emniyet birimlerince SGK’ya bildirilmesi

Sürücü ile araç arasında yasal bağ bulunmuyorsa geriye dönük sigorta cezalarının uygulanması

Sigorta prim kayıplarının ilgili kurumlarca yeniden değerlendirilmesi

Sigorta maliyetleri arasındaki uçurum

Sigorta maliyetleri arasındaki farklara dikkat çeken Özkan, hususi araçların yıllık trafik sigortasının ortalama 5 ila 6 bin lira civarında olduğunu, ticari taksilerde ise bu rakamın 40 ila 60 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Ticari vasıf nedeniyle yüksek prim ödemek zorunda kalan taksicilerin, aynı taşımacılık faaliyetini daha düşük maliyetle sürdüren korsan araçlar karşısında dezavantajlı konuma düştüğünü belirtti.

3 bin İzmirli, 150 bin Türkiye genelinde esnaf

İzmir’de yaklaşık 3 bin, Türkiye genelinde ise 150 bine yakın taksici esnafının geçim mücadelesi verdiğini ifade eden Özkan, sektördeki memnuniyetsizliğin giderek arttığını söyledi.

“Esnafımız evine ekmek götürmekte zorlanıyor” diyen Özkan, yetkililerden haksız rekabete karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesini beklediklerini kaydetti.

Sektörün beklentisi: Adil rekabet ve etkin denetim

Taksici esnafı, denetimlerin artırılmasını ve yasal mevzuatın tüm taraflara eşit şekilde uygulanmasını talep ediyor.

Sektör temsilcileri, korsan taşımacılıkla mücadelede daha caydırıcı yaptırımların devreye alınması halinde hem kamu gelirlerinin korunacağını hem de kayıtlı esnafın rahatlayacağını savunuyor.

Önümüzdeki süreçte ilgili kurumların atacağı adımlar, hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde taksi sektörünün geleceği açısından belirleyici olacak.